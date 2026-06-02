סדרת מחקרים שהוצגו בכנס השנתי של האגודה האמריקאית לאונקולוגיה בשיקגו, הצביעו על כך שתרופות לירידה במשקל סייעו למנוע את מחלת הסרטן, ולהפחית בעשרות אחוזים את הסיכון למוות מסרטן.

המחקרים גילו כי נשים שנטלו תרופות מסוג GLP-1 (אגוניסטים לקולטנים ל-1־GLP) היו בסיכון נמוך יותר של 30 אחוזים לחלות בסרטן השד, לעומת נשים שלא נטלו את התרופות.

מחקר נוסף העלה כי נשים שנטלו את התרופה לירידה במשקל בנוסף לטיפול רגיל בסרטן השד, הפחיתו את הסיכון למות מהמחלה ב-30 אחוזים.

מחקר נוסף גילה כי חולים בסרטן השד, הריאות, המעי או הכבד, שנטלו את התרופות לירידה במשקל, הפחיתו ב-50 אחוזים את הסיכון להתפשטות המחלה.

ד"ר אליזבת מקדונלד, פרופסור לרדיולוגיה באוניברסיטת פנסילבניה ורדיולוגית שד במרכז הסרטן ע"ש אברמסון, חשפה בכנס האונקולוגיה בשיקגו את הממצאים המפתיעים.

"בעוד שהמחקר שלנו היה תצפיתי ואינו מאשר באופן סופי קשר בין תרופות GLP-1 לבין ירידה בשכיחות סרטן השד, הוא מוסיף לכמות הולכת וגדלה של ראיות המצביעות על כך שכדאי לחקור את התרופות הללו לירידה במשקל ככלי פוטנציאלי למניעת סרטן", אמרה ד"ר מקדונלד.

היא הוסיפה: "תרופות GLP-1 מסקרנות מנקודת מבט של מחקר הסרטן מכיוון שהן לא תוכננו לטיפול בסרטן, אך הן משפיעות על מטרות ומסלולים רבים ושונים הקשורים להתפתחות סרטן, ולכן אנו להוטים לחקור אותן בהקשר זה".