נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי במהלך שיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיח בו דברים חריפים על רקע ההתפתחויות בלבנון.

טראמפ סיפר כי הוא היה "מוטרד מהלחימה עם לבנון" ולכן אמר לנתניהו כי הוא "פאקינג משוגע". בכך אישר את הדיווחים על שיחה קשה שהתנהלה בין השניים.

לצד הדברים החריפים, הדגיש טראמפ כי יחסיו עם נתניהו נותרו טובים. "אבל אנחנו עובדים טוב ביחד", אמר.

הנשיא האמריקני הוסיף כי הוא רוחש הערכה לראש הממשלה הישראלי. "אני מאוד אוהב את ביבי ואני עובד איתו מצוין", ציין.

ביום שני השבוע שוחחו השניים ולפי הדיווחים טראמפ תקף בחריפות את נתניהו. הרקע לעימות היה כוונתה של ישראל לתקוף בביירות, מהלך שגרר איום איראני לנטוש את המשא ומתן עם וושינגטון.

לפי הדיווח ב"אקסיוס", במהלך השיחה בלם הנשיא האמריקני את התוכנית הישראלית לתקוף בביירות והבהיר לנתניהו כי מימוש איומיו יבודד את ישראל ברחבי העולם.

המקורות ציינו כי טראמפ אף האשים את נתניהו בכפיות טובה והזכיר את התמיכה שהביע בו בנוגע לבקשת החנינה שלו, כשהוא טוען כי סייע לו להימנע ממאסר.

"טראמפ אמר לנתניהו: אתה משוגע. היית בכלא אם לא אני. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה", סיכם אחד הבכירים האמריקנים את חילופי הדברים. מקור נוסף מסר כי טראמפ היה עצבני ובשלב מסוים צעק: "מה לעזאזל אתה עושה?".

לפי המקורות, אף שטראמפ מודע לירי של חיזבאללה ותומך בזכותה של ישראל להגנה עצמית, הוא חש כי נתניהו מוביל להסלמה לא פרופורציונלית, המאיימת על המגעים המדיניים עם איראן. בכיר אמריקני הגדיר את השיחה כאחת הגרועות ביותר בין שני המנהיגים מאז חזרתו של טראמפ לתפקיד בינואר 2025.