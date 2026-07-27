ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא היום (שני) לביקור בזק בארצות הברית, בעקבות הזמנה שקיבל מהנשיא דונלד טראמפ.

במסגרת השהות בוושינגטון, יקיים נתניהו פגישות עבודה עם טראמפ ועם גורמים בכירים נוספים בממשל האמריקני.

מלבד השיחות המדיניות, ישתתף ראש הממשלה בטקס האשכבה שנערך לזכרו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם.

על פי גורמים בלשכת ראש הממשלה ובירושלים, סדר היום של הביקור יתמקד בעיקר בהתפתחויות מול איראן, לצד בחינת החזיתות השונות במזרח התיכון.

ראש הממשלה שיתף את שרי הקבינט בחשש מפני אפשרות של הגברת הלחץ מצד הממשל האמריקני לדרוש נסיגות בגזרות לבנון, סוריה ורצועת עזה. נתניהו הבהיר לשרים כי בכוונתו לעמוד מול דרישות אלו ולסרב להן בתוקף.

ראש הממשלה התייחס אתמול לביקור ואמר "אני אמריא לוושינגטון להיפגש, בהזמנתו, עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס האשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גרהאם, שאני חייב להגיד שהיה אחד הידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני גם אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן".

הדגש על הפגישות המתוכננות עם בכירי הממשל בוושינגטון מגיע על רקע תפיסות שונות בנוגע להמשך הפעילות הישראלית במרחב. כחלק מההיערכות לביקור, שוחח נתניהו כבר אתמול עם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, המוגדר במערכת המדינית כבעל עמדות הקרובות לישראל.