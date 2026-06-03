ארגון זק"א חושף נתונים מדאיגים: במהלך החודש שעבר אותרו ברחבי הארץ 27 בני אדם ללא רוח חיים בבתיהם, ימים ארוכים ולעיתים אף שבועות לאחר מותם.

מדובר בכמעט פי שלושה מקרים מבשנה שעברה, עלייה של כ-170% לעומת חודש מאי אשתקד, אז אותרו 10 בני אדם בלבד במקרים דומים.

בין המקרים שטופלו במהלך החודש, סיפרו בזק"א על ניצול שואה בן 86 שאותר בבאר שבע, אישה בת 54 בדימונה שבני משפחתה היו בטוחים כי היא מאושפזת בבית חולים, גבר בן 69 שאותר בנתניה לצד אמו הסובלת מדמנציה, ואישה בת 50 שהתגוררה לבדה במקלט באילת ללא חשמל ותאורה.

לנוכח העלייה המדאיגה במספר המקרים המצערים, השיק זק"א קמפיין הסברה ברשתות החברתיות תחת הכותרת "שכן, שים לב אם אני חסר". הקמפיין קורא לציבור לגלות ערנות כלפי שכנים, קרובי משפחה ואנשים החיים בגפם.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר: "27 בני אדם שנפטרו לבדם ונמצאו רק לאחר ימים ארוכים בחודש אחד בלבד, זהו נתון כואב ומדאיג. מאחורי כל מקרה כזה עומד אדם שלא היה מי שישים לב להיעדרו בזמן. דפיקה אחת בדלת או שיחת טלפון אחת יכולות לעשות את כל ההבדל".

מוטי בוקצ'ין, דובר זק"א, תיאר את הנתונים הטראגים כ"קריאת השכמה חברתית" והוסיף "הבדידות הפכה לסכנת חיים של ממש. מאחורי כל אחד מ-27 המקרים עומד אדם שחי בינינו, אך איש לא הבחין בהיעדרו במשך ימים ארוכים. זו אחריות של כולנו כמשפחה, כשכנים וכקהילה".