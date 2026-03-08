ישראלי כבן 54, תושב אזור ירושלים, נהרג במהלך סוף השבוע בתאונת דרכים בצ'יאנג מאי שבצפון תאילנד, בעת שרכב על אופנוע.

על פי הדיווח, במהלך הרכיבה החליק ככל הנראה ונפצע באורח אנוש. עקב חומרת הפציעות נקבע מותו במקום. בתאונה לא היו מעורבים ישראלים נוספים.

ההרוג היה נשוי ואב לשני ילדים. במהלך שהותו בתאילנד טייל יחד עם חברים.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א, מסר כי מיד עם קבלת הדיווח יצר קשר עם אנשי החטיבה המתגוררים בתאילנד, שחברו לכוחות המקומיים בזירה.

לדבריו, בשיתוף עם משרד החוץ פעלו אנשי זק"א לשחרור גופתו מבית החולים המקומי לצורך הטסתה לישראל לקראת הלוויה וקבורה.

עוד נמסר כי למרות מצב המלחמה ומגבלות הטיסות לישראל, ארונו של ההרוג הועלה למטוס והוא צפוי לנחות בישראל בשעות הבוקר המוקדמות.