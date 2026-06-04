רחפן נפץ פגע ברכבו של מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילוא בזמן שביקר בדרום לבנון, לא היו נפגעים.

האירוע התרחש לפני מספר שבועות, בעת סיור שערך מילוא עם בכירים בפיקוד. הרחפן פגע ברכב אחרי שהאלוף מילוא וקצינה נוספת יצאו ממנו. לרכב נגרם נזק.

מצה"ל נמסר: "באחד מהסיורים המבצעיים שקיים מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילוא בקרב הכוחות הפועלים במרחב הלחימה בלבנון רחפן נפץ שוגר אל עבר המקום בו הוא שהה, לא נגרם נזק ולא היו נפגעים".

מוקדם יותר דווח בגלי צה"ל על ביקורת שנמתחה בעקבות ההחלטה לערוך את טקס חילופי מפקד חטיבת גולני בשטח פתוח במבצר הבופור תחת איום רחפני הנפץ.

שלושה מפקדים בכירים - מפקד אוגדה 36, תא"ל יפתח נורקין, המח"ט היוצא אל"ם עדי גנון, והמח"ט הנכנס אל"ם איוב כיוף - צולמו בשטח כשהם אינם חובשים קסדות, בניגוד מוחלט לנהלים המקובלים בהתנהלות מבצעית בשטח אויב.

דקות ספורות לאחר הטקס, רחפן נפץ של חיזבאללה שוגר לעבר כוח אחר שפעל בדרום לבנון.

רק לפני כמה שבועות, דיבר הרמטכ"ל זמיר מול פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל על הצורך במשמעת מבצעית - לאור איום רחפני נפץ חמור שגבה את חייהם של יותר מ-10 חיילי צה"ל עד כה.