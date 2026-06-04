חיסול מוחמד נעמאן זכי אבו מרק דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ תקפו במהלך הלילה (חמישי) בצפון רצועת עזה וחיסלו את בכירי מנגנון הביטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס, כך נמסר בהודעה משותפת לצה"ל ושב"כ.

התקיפה המשולבת בוצעה באמצעות כוחות מהאוויר ומהים. מנגנון הביטחון הכללי הוא גוף מרכזי וחשאי בארגון הטרור, האחראי על אבטחת הבכירים, התקשורת ביניהם ותכלול המפגשים שלהם.

בתקיפה חוסל המחבל חסן רבאח חסן לבד, אשר שימש כסגן ראש הביטחון הכללי והיה גורם מרכזי בקבלת החלטות ופיתוח דירקטיבות במנגנון.

יחד עמו חוסלו המחבלים עאצם אמין שלאש שביר, עבדאללה עטא יונס אבו כלוב ומוחמד נעמאן זכי אבו מרק. שלושת המחבלים הללו היו בכירים נוספים שהיוו גורמים מרכזיים בקבלת ההחלטות במנגנון החשאי.

המחבלים שחוסלו בתקיפה צילום: דובר צה"ל

לפי הודעת כוחות הביטחון, בכירי המנגנון אמונים על שינוע מפקדי חמאס בין נכסי חירום ועל יצירת תמונות מודיעין, לרבות איסוף מודיעין על כוחות הביטחון - מידע שמסייע לבכירי ארגון הטרור בקבלת החלטות ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

חיסול הבכירים בוצע על מנת להסיר את האיום, לאחר שבתקופה האחרונה הם עסקו בניסיונות שיקום של חמאס ובסיוע לקידום פעילות טרור נגד המדינה וכוחות צה"ל.

בהודעה המשותפת נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".