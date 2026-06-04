רס"ן (מיל') דובי יודקין, מפקד פלוגה במילואים ואח שכול, הודיע הערב (חמישי) כי הפרקליטות והמשטרה הצבאית החליטו לסגור את תיק החקירה שנוהל נגדו ולהשיבו באופן מיידי לשירות מילואים.

בהודעה שפרסם בישר יודקין על חזרתו המיידית לשירות פעיל, זאת לאחר תקופה של שנה שבה היה נתון תחת הקפאה משירות מילואים בעקבות חקירת מצ"ח.

לפי דבריו, ההחלטה התקבלה על ידי הפרקליטות והמשטרה הצבאית, והתיק נסגר לחלוטין ללא כל השלכות משפטיות או פיקודיות נגדו.

"בשעה טובה ומוצלחת לאחר הקפאה של שנה ממילואים, הוחלט על ידי הפרקליטות ומשטרה צבאית לסגור את התיק ולהחזיר אותי לשירות מילואים באופן מיידי", כתב יודקין בהודעתו.

הוא הדגיש כי המהלך הסתיים, "ללא כתב אישום, ללא רישום פלילי, ללא הליך משמעתי, ללא שום רבב". הוא הודה להמוני האזרחים שתמכו בו לאורך התקופה המורכבת. לדבריו, ישנם לוחמי מילואים רבים המתמודדים עם חקירות והליכים שונים ללא היכולת הציבורית והמשפטית להיאבק על שמם הטוב.

החקירה נפתחה בעקבות אירוע מבצעי בשומרון לאחר הפיגוע שבו נרצח גדעון פרי באזור התעשייה הסמוך. בעקבות הפיגוע הורה צה"ל על סגירת עסקים ערביים בגזרה במסגרת צעדי הביטחון שננקטו באזור.

לדברי יודקין ששירת כמפקד פלוגה, במהלך אחת הפעילויות התפתח עימות עם בעל חנות שסירב להישמע להוראות הכוחות, ובמהלכו הושלך רימון הלם לתוך החנות. הוא טען כי האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק, אך בעקבותיו נפתחה חקירת מצ"ח.

יודקין סיפר כי בעת שפיקד על כוחות מילואים בחזית הצפונית תחת אש, דרשו ממנו חוקרי המשטרה הצבאית להתייצב לחקירה באופן מיידי ואף איימו עליו במאסר ממושך אם יסרב.

כעת, לאחר סגירת התיק, צפוי יודקין לשוב לשירות מילואים פעיל. "יש עוד הרבה מה לתקן ויש עוד הרבה מה לשפר", כתב, "אבל כל צעד כזה הוא עוד אבן דרך".