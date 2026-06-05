המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) כי סוכל ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרת "גליל מערבי" שבכפר יאסיף.

לפי המשטרה, התקרית אירעה בסביבות 05:30, אז יצא מחבל מרכב סמוך לעמדת הכניסה לתחנה, הסתער עם סכין לעבר לוחם מג"ב שניצב במקום - וניסה לדקור אותו.

הלוחם השתלט במהירות על המחבל, שנוטרל במקום, והסכין נתפסה.

המחבל, תושב ג'דיידה-מכר בן 23, נעצר לחקירה בתחנה שבסיומה צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט.

בתחילת השבוע נפצעה נערה בת 17 באורח קשה בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון. המחבל, תושב חברון בן 30, נורה ונוטרל על ידי לוחם שעמד בעמדת צה"ל במקום.

מחקירת האירוע עולה כי המחבל הגיע עם רכבו, עבר את צומת גוש עציון לכיוון אפרת דרום, ושם ביצע פניית פרסה. הוא חזר אל צומת הגוש ונסע לעבר הטרמפיאדה המובילה לחברון, שם דרס את הנערה ושני בני אדם נוספים שנפצעו באורח קל.