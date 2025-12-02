פיגוע שני ביהודה ושומרון תוך פחות מעשר שעות. מחבל דקר הבוקר (שלישי) שני לוחמים כבני 20 בכביש 465, סמוך ליישוב עטרת שבבנימין, ונוטרל מיד לאחר מכן. מצבם קל.

צוותים של מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים שיבא תל השומר.

מחקירה ראשונית עולה כי מערך ההגנה המרחבי זיהה חשוד פלסטיני וקיבל בנוסף דיווח על החשוד מאזרח. כוח מחטיבת הצנחנים שהוזעק למקום כדי לבדוק את המקרה איתר את המחבל ותוך כדי בדיקה שלו הוא החל לתקוף בדקירות - ואז חוסל.

מצה"ל נמסר כי הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, כוחות צה"ל מחטיבת בנימין פועלים במרחב.

הלילה חיסלו לוחמי גדוד 202 של הצנחנים את המחבל שביצע אמש את פיגוע הדריסה בצומת יהודה.

כוחות מחטיבת יהודה ושב"כ איתרו את המחבל בתוך רכב שעות לאחר הפיגוע, וחיסלו אותו לאחר שניסה לדרוס שוב את הכוח הצבאי. בפיגוע נפצעה באורח קל לוחמת צה"ל. היא קיבלה טיפול רפואי ופונתה לבית החולים.

בתוך כך, העיתון "ישראל היום" פרסם נתונים מהם עולה, כי בשנתיים שחלפו מאז עסקת החטופים הראשונה ופחות מחודשיים מאז העסקה השלישית, כ-40 מהמחבלים ששוחררו ליהודה ושומרון או למזרח ירושלים נעצרו או חוסלו מתוך כ-700 ששוחררו לאזורים אלו.

לפי הדיווח, מספר המחבלים שחזרו לטרור גבוה יותר, אך חלקם טרם נעצרו. הנתונים מתייחסים רק ליהודה ושומרון ולמזרח ירושלים ואינם כוללים את מאות המחבלים ששוחררו לעזה או הוגלו למקומות אחרים.

עשרות מהם, סביר להניח, חזרו אף הם לפעילות טרור, ושב"כ מעריך כי רבים נוספים עשויים לשוב אם טרם חזרו.