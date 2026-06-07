שירז כהן, בת 22 מאילת, היא הצעירה שנהרגה אמש בתאונה בכביש 90 ליד צומת הערבה.

אביה, פיני כהן, כתב בפוסט: "למה אלוהים, למה? לקחת לי את אמא אהבת חיי לפני שלושה חודשים, והיום אתה לוקח לי את שירזי הקטנה שלי. למה?".

חברת המשפחה דליה הוסיפה: "שירזי שלנו לא מאמינה שאת כבר לא איתנו. כמה אהבה ונתינה היו לך. לב ענק, ילדה אהובה על כולם. כואב לאבד ילדה כזו, נשמה טהורה".

התאונה אירעה כאשר משאית התהפכה על רכב פרטי. צוותי מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותה של כהן ז"ל שסבלה מחבלה רב-מערכתית. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה ולאחר שחולץ הועבר לטיפול רפואי בבית חולים.

פרמדיק מד"א מוחמד אבו מטיר וחובשי מד"א יחיא אזברגה ורמי אבויצירא, סיפרו: "מדובר בתאונה בין משאית לרכב פרטי, ראינו צעירה בשנות ה-20 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לכודה עם חבלות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה.

במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום, יחד עם כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה כשהוא בהכרה מלאה, לאחר שחולץ".