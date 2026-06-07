בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון תקף צה"ל בצהריים (ראשון) מטרות טרור של חיזבאללה ברובע הדאחיה בביירות - בתגובה לירי המתמשך לעבר יישובי הצפון.

התקיפה כללה הטלת 10 חימושים על מפקדה אחת בתוך מבנה. שני מטוסי קרב השתתפו בתקיפה.

בהודעה משותפת שיצאה מלשכת ראש הממשלה ומלשכת שר הביטחון נאמר: "בהתאם להנחיית ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, צה"ל תקף כעת מפקדות מחבלים ברובע הדאחייה בביירות, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל".

דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בירך על התקיפה. "סוף סוף זה קורה, התקיפה הזו הייתה צריכה להתבצע מזמן, אך עדיף מאוחר מאשר פעם לא.

כולי תקווה שישראל מכתיבה כעת משוואה חדשה בה כל שטחי לבנון יבערו ברגע שיתבצע ירי לעבר ישראל- ולא משנה אם הירי למטולה, שתולה, נהריה, חיפה או תל אביב. המטרה חייבת להיות מוגדרת: פירוק חיזבאללה מנשקו והבאת השקט לגבול הצפון", הוסיף.

הבוקר, לראשונה מאז ההכרזה בוושינגטון על "הפסקת האש", בלבנון חיזבאללה שיגר רקטות לשטח ישראל.

בסביבות השעה 7:50 בבוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם, וכ-40 דקות אחר כך גם ברמות נפתלי וביפתח. לאחר רצף האזעקות השני, נמסר מצה"ל כי יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ.