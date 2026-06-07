במהלך תפילת שחרית בבית כנסת בצור הדסה, יעל אתרוג בת ה-5 נחנקה מסוכריה שאכלה בעת שהתפללה לצד אביה עומר.

לאחר שהחלה להשתעל והתקשתה לנשום, אביה הזעיק עזרה מהמתפללים שהתקשרו למוקד 101 של מד"א, בזמן שעורה החל להכחיל.

בין המתפללים היה חובש רפואת חירום במד"א אייל מלמד, שהחל מיד להעניק לה טיפול ראשוני. מלמד סיפר, "מתפללי בית הכנסת יודעים שאני מתנדב במד"א ומיד קראו לי. הם אמרו לי שיש ניידת טיפול נמרץ בדרך אלינו אבל הבנתי מיד שכל שנייה היא חשובה".

לדבריו, "בהתחלה ניסיתי להוציא את הסוכריה בעזרת פעולות היימליך שנועדו לשחרר את החסימה שנוצרה מהגוף הזר, אך לצערי ללא הצלחה ומהר מאוד מצבה של יעל התדרדר, ליבה הפסיק לפעום והיא לא נשמה, אז התחלתי לבצע פעולות החייאה. אני כבר 45 שנים מתנדב במד"א, עשיתי המון החייאות בחיי, אבל אותה בחיים לא אשכח - במיוחד כי מדובר בילדה בת חמש".

זמן קצר לאחר מכן הגיעו למקום פראמדיק מד"א אלעד שמיר והחובש הבכיר חיים שרעבי, שהצטרפו לפעולות ההחייאה. באמצעות ציוד רפואי מיוחד הם הצליחו להוציא מפיה של יעל את הסוכריה שגרמה לחסימת דרכי הנשימה שלה.

הצוותים המשיכו להיאבק על חייה דקות ארוכות עד שליבה שב לפעום, והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים להמשך טיפול. פראמדיק מד"א אלעד שמיר סיפר, "כבר מהשניות הראשונות שראינו את יעל הבנו שכל שנייה היא קריטית וחייבים להוציא את הסוכריה תוך כדי פעולות ההחייאה".

שמיר הוסיף, "חשוב תמיד לשים לב לילדיכם כשהם אוכלים ובמיוחד כשהם נמצאים בתנועה. הפעולות המהירות שהתבצעו מההבחנה של עומר בסימנים של יעל המצביעים על חנק ועד עיסויי החזה והוצאת הגוף הזר מגרונה הם אלו שהצילו את חייה".

לאחר ששוחררה מבית החולים, הגיעה יעל לתחנת מד"א בירושלים כדי לפגוש את הצוות שהציל את חייה ולערוך סיור בתחנה. במהלך הביקור קיבלה למזכרת ווסט פראמדיק וכובע של מד"א, ואמרה בקול ביישני, "תודה".