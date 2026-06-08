נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לעיתון "פייננשל טיימס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייאלץ לקבל עסקה עם איראן.

הראיון נערך לפני שטראמפ ונתניהו קיימו שיחה טלפונית בעקבות מטח הטילים האיראני לעבר ישראל.

הנשיא אמר לעיתון הבריטי ש"לנתניהו לא תהיה ברירה" אלא לקבל את העסקה עם איראן, כי "אני הוא זה שקובע. נתניהו לא קובע".

עוד אמר טראמפ שהמטח האיראני לעבר ישראל לא ישפיע על המשא ומתן, וכי "העסקה תצא לדרך".

מוקדם יותר קרא טראמפ לאיראן ולישראל להימנע מהסלמה נוספת, לאחר מטחי הטילים ששיגרה איראן לעבר ישראל והצהרות בישראל כי התגובה תהיה חריפה.

בריאיון לרשת פוקס ניוז פנה טראמפ למשטר בטהרן ואמר: "יריתם את הטילים שלכם - זה מספיק. תחזרו לשולחן ותעשו עסקה". לדבריו, וושינגטון וטהרן נמצאות בשלב מתקדם של מגעים והוא סבור כי הצדדים קרובים להסכם.

טראמפ התייחס גם לתקיפה הישראלית בביירות והביע הסתייגות ממנה. "לא שמח ממה שקרה שם. הייתי אומר שנחתום על הסכם השבוע - ועכשיו זה קרה", אמר.

בדיווח באתר "אקסיוס" נטען כי טראמפ מתכוון לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ולבקש ממנו שלא להגיב צבאית באיראן.

הנשיא האמריקני הסביר כי לדעתו התקיפות האיראניות לא גרמו לנפגעים ולכן אין מקום להסלמה נוספת.

"אני מקווה שישראל לא תגיב", אמר. "אם נתניהו יתקוף אותם בחזרה, זה פשוט ימשיך כמו ב-47 השנים האחרונות, או ב-3,000 השנים האחרונות".

טראמפ שב והדגיש כי הוא רואה אפשרות ממשית להשגת הסכם בקרוב. "אנחנו קרובים מאוד לעסקה סופית. אני לא רוצה שזה יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו", אמר.