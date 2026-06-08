נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך שיחת טלפון שקיימו הלילה (שני), להימנע מתגובה על מתקפת הטילים האיראנית לעבר צפון הארץ.

לפי דיווח של ברק רביד בחדשות 12, המסתמך על בכיר אמריקני ומקור ישראלי המעורים בפרטים, טראמפ ביקש להמתין מספר ימים כדי לאפשר את מיצוי המשא ומתן להשגת הסכם עם איראן.

"הנשיא אמר לנתניהו שאנחנו קרובים לעסקה וביקש ממנו לתת עוד כמה ימים ולאפשר מו"מ להתנהל ולא להפריע", מסר הבכיר האמריקני.

לפי המקורות, ראש הממשלה נתניהו ניסה תחילה להתנגד ולשכנע את הנשיא האמריקני, אך בסופו של דבר "סוג של הסכים לבקשה של הנשיא".

הגורם האמריקני הוסיף כי השיחה הנוכחית הייתה רגועה יותר בהשוואה לשיחה המתוחה שניהלו השניים בשבוע שעבר, וכי טראמפ לא הרים את קולו על נתניהו.

"אנחנו חושבים שהנשיא קנה עוד קצת זמן", ציין הבכיר, והעריך כי לא צפויה תקיפה ישראלית בטווח הזמן המיידי. לדבריו, "הנשיא סבור שהמלחמה הזו נמשכת כבר יותר משלוש חודשים והגיע הזמן להתקדם הלאה".

כמו כן, הבכיר הדגיש כי הבית הלבן לא העניק אישור לתקיפה הישראלית בביירות שהובילה למתקפת הטילים האיראנית, והבהיר: "לא היינו חלק מהאירוע הזה".