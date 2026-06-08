ועדת הכנסת התכנסה הבוקר (שני) לדיון בבקשתה של ח"כ טלי גוטליב לקבל חסינות מפני העמדה לדין פלילי.

הדיון מתקיים בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, וכן של גוטליב עצמה, וצפוי להיות סוער.

הדיון נערך לאחר שהוחלט להגיש נגד גוטליב כתב אישום בגין עבירת גילוי ופרסום מידע חסוי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. לפי כתב האישום, חברת הכנסת פרסמה ברשתות החברתיות את שמו ופרטיו האישיים של איש שב"כ בכיר, בן זוגה של פעילת מחאות השמאל שקמה ברסלר.

ח"כ גוטליב פנתה לנציגי הפרקליטות: "אתם הפכתם לאויבים של הממשלה, לפוגעים בביטחון המדינה ופוגעים קשות באמון הציבור במערך הפרקליטות. אתם מכשירים כל שרץ וכל מי שלא בא לכם בעיניים אתם רודפים אותו ומזיזים אותו הצידה".

היא הוסיפה: "מיארה עשתה ככל יכולתה כדי לשמור את ראש השב"כ היוצא רונן בר שאיפשר חתרנות איומה כשאחד מתפקידי השב"כ למנוע חתרנות, מרד ופגיעה במשטר. ומה עשה השב"כ בזמן המרי כשהייתה פגיעה אנושה בחוסנו של הצבא וחוסנה של המדינה? כשמדובר בעבירות פליליות חמורות? כלום ושום דבר".

טלי גוטליב בנאום בוודעה ערוץ 7

לקראת הדיון העבירה בהרב-מיארה לחברי הוועדה מכתב מפורט שבו ביקשה לדחות את בקשת החסינות. לדבריה, התשתית הראייתית נגד גוטליב היא "איתנה ומובהקת", ואף אחת מעילות החסינות שהציגה אינה מתקיימת במקרה הנוכחי.

בהרב-מיארה דחתה את טענת חסינות המהותית של גוטליב לפיה הפרסום נעשה במילוי תפקידה, והבהירה כי אין מדובר בהתבטאות ספונטנית או ב"גלישה" אגבית מפעילות מותרת, אלא בהתנהלות מודעת, מכוונת ומתמשכת.

היא ציינה עוד כי חברת הכנסת סירבה להסיר את הפרסום גם לאחר שראש השב"כ הגיש תלונה והתריע על הסיכונים הביטחוניים הקונקרטיים, ואף הצהירה בפומבי כי תמשיך לחשוף מידע חסוי בעתיד.

היועמ"שית התייחסה גם לטענות בדבר אכיפה בררנית וחוסר תום לב, וציינה כי כתב האישום הוגש על בסיס שיקול דעת מקצועי וענייני בלבד. לפי המכתב, נחקרו באזהרה מפרסמים נוספים שחשפו את זהות איש השירות, אך בעניינם הוחלט שלא להגיש כתבי אישום מאחר שאינם דמויות ציבוריות, היקף חשיפתם היה נמוך, והם מחקו את הפרסום מיד והביעו חרטה.

לעומת זאת, מעמדה של ח"כ גוטליב כחברה בוועדת החוץ והביטחון העניק לפרסום נופח של אמינות גבוהה, אשר החמיר את הנזק הממשי שנגרם לעבודת השירות ולביטחון המדינה.

לסיום, נדחתה גם העילה המצביעה על נזק לתפקוד הכנסת או לייצוג הבוחרים, תוך הדגשה כי דחיית בירור ההליך דווקא היא שתפגע פגיעה ניכרת באינטרס הציבורי.

היועמ"שית ציינה כי ח"כ גוטליב נמנעה מלמסור את גרסתה לאורך כל הדרך, סירבה להתייצב פעמיים לחקירה פלילית למרות שהובהר לה כי חובה עליה לעשות כן, ואף הודיעה ברשתות החברתיות כי אינה מעוניינת בהליך שימוע.

בסיכום עמדתה קוראת היועצת המשפטית לממשלה לוועדת הכנסת לדחות את בקשת החסינות שהגישה גוטליב ולאפשר את המשך ההליך המשפטי בעניינה.

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת