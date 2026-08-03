טלי גוטליב ערוץ 7

שופטי בג"ץ דנים הבוקר (שני) בעתירות שהגישו ארגוני זכויות אדם בשם פליטים פלסטינים נגד חוקי אונר"א שאישרה הכנסת.

בדיון משתתפים השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חברי הכנסת טלי גוטליב, יוליה מלינובסקי ובועז ביסמוט. מחוץ לאולם מתחו ביסמוט וגוטליב ביקורת חריפה על עצם קיום הדיון.

ח"כ בועז ביסמוט, שיזם יחד עם קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו הי"ד, את חוקי אונר"א, אמר לערוץ 7 כי מדובר ב"ביזיון". הוא הזכיר כי יונתן סמרנו נרצח וגופתו נגררה לרצועת עזה בידי עובד אונר"א, וטען כי החוק נחקק בעקבות מעורבותם של עובדי הארגון בטבח 7 באוקטובר.

"אני מתקשה להבין מאיזו סמכות בג"ץ דן בחוק שזכה לקונצנזוס רחב בכנסת", אמר ביסמוט. "אם יש קונצנזוס במדינת ישראל, הוא המאבק בטרור. האם בג"ץ הפך להיות הסנגור של חמאס?".

בועז ביסמוט ערוץ 7

גם ח"כ טלי גוטליב תקפה בחריפות את הדיון. "לא ייאמן שאני מגיעה לבית דין גבוה למחבלים, בית דין גבוה לטרוריסטים, בית דין גבוה לתומכי טרור - ורק לא בית דין גבוה לצדק", אמרה לערוץ 7.

לדבריה, העתירות מבוססות על "130 עמודים של שקרים והוצאת דיבה", שנועדו להביא לביטול חוקי הכנסת.

גוטליב הוסיפה כי בג"ץ מתערב בסוגיות מדיניות ופוליטיות שאינן בסמכותו. "הכנסת והממשלה כבר הכריעו בנושא. הדיון הזה לא היה צריך להתקיים אפילו דקה אחת", אמרה, וטענה כי עצם קיומו מעניק לגיטימציה לעתירות המשמשות, לדבריה, גם נגד ישראל בזירה הבינלאומית.

בסיום דבריה העריכה כי בג"ץ לא יבטל את חוקי אונר"א, אך הזהירה מפני עצם קיומם של הליכים חוזרים בנושא. "בזמן שהעותרים מקבלים את יומם בבית המשפט, המשפחות השכולות, שיקיריהן נפגעו בידי עובדי אונר"א, נאלצות לבקש רשות כדי להצטרף להליך. אין לתאר את ההזיה הזו", אמרה.

השר בן גביר ערוץ 7

השר בן גביר זעם על הדיון בבג"ץ ואמר: "אתמול התערבו בתנינים סביב הכלא הבטחוני, היום רוצים להתערב בחוקי אונרא שלשום הרפורמה המשפטית. אני אומר את זה ברור מאוד: בבחירות הקרובות או רפורמה משפטית או שלא תהיה ממשלה".

במהלך הדיון בבג"ץ בעתירות נגד חוקי אונר"א, מתח השופט עופר גרוסקופף ביקורת על טענות העותרים והטיל ספק בתשתית הראייתית שהוצגה בפני בית המשפט.

גרוסקופף ציין כי כדי שבית המשפט יתערב בחקיקת הכנסת, על העותרים להראות פגיעה בזכויות המעוגנות בחוקי היסוד. "חוקי היסוד מגינים על זכויות האדם. גברתי צריכה להתחיל להיכנס לטענה שהכנסת חרגה מסמכותה. אנחנו צריכים שתהיה פה פגיעה בחוקי היסוד, אבל הייתי שמח שתמקדי אותנו - מה הפגיעה? למה לא להגיש עתירה מנהלית?", אמר.

עימות בבית המשפט ערוץ 7

עו"ד סוהאד בשארה, מנהלת המחלקה המשפטית בארגון עדאלה, השיבה כי העתירה עוסקת באוכלוסייה המצויה בתנאים קשים במיוחד - בירושלים, ביהודה ושומרון וברצועת עזה - וטענה כי במשך עשרות שנים נהנתה מרשת ביטחון סוציאלית.

בתגובה העיר השופט גרוסקופף כי הטענות אינן נתמכות בראיות עדכניות. "אם גברתי אומרת שיש פה פגיעה בפועל באוכלוסייה, אז גברתי צריכה להביא ראיות. את לא יכולה להגיד שאת מסתובבת. התצהירים שהגשתם בעתירה הם מלפני החוקים שחוקקו. אין בתצהירים שום דבר שיכול לבסס פגיעה בפועל. אין ראיות לזה, אז על מה אנחנו אמורים לדון?".