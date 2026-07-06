יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הציע לחברת הכנסת טלי גוטליב לעזוב את הליכוד ולהצטרף למפלגתו עם מקום משוריין ברשימה לכנסת, כך דווח הערב (שני) ב-i24NEWS.

לפי הדיווח, בן גביר אף פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש ממנו שלא להתעקש על הישארותה בליכוד. גוטליב, מצדה, הבהירה כי בכוונתה להמשיך בליכוד וכי תפעל לחיזוק המפלגה.

בדיווח נטען כי אחת הסיבות להצעה היא רצונו של בן גביר לצרף למפלגתו דמות המזוהה עם המאבק במערכת המשפט: "הוא היה רוצה שמחה רוטמן אחד כדי להבליט את הצד האנטי-משפטי נגד מערכת המשפט אצלו במפלגה".

השר בן גביר הגיב לדיווח: "חברתי טלי גוטליב מוערכת מאוד, אני גם המלצתי למתפקדי הליכוד לתמוך בה בפריימריז. נדמה לי שאין עוררין על התמיכה בה היא זוכה בליכוד, ואין לי ספק שהניסיונות לפגוע בה לא יפריעו לתמיכה בה. אני שב וקורא למתפקדי הליכוד לתמוך בה, מגיע לה".

מהליכוד נמסר בתגובה: "לא היו דברים מעולם".

במקביל, ראש הממשלה נתניהו ויו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, הגיעו להבנות בנוגע למתווה הפריימריז ולסוגיית השריונים ברשימת המפלגה.

על פי הסיכום, נתניהו יקבל ככל הנראה שמונה מקומות משוריינים ב-25 המקומות הראשונים ברשימה ושני שריונים נוספים עד המקום ה-40.

עוד סוכם כי תיבחן הקמת ועדה מסדרת שתאפשר להותיר את מרבית חברי הכנסת המכהנים במקומותיהם, וכן כי חברות כנסת יוכלו להתמודד במחוזות אם יבקשו לשפר את מיקומן ברשימה. מוסדות הליכוד צפויים להצביע בשבוע הבא על ההצעה הסופית שתתגבש.

בחודש שעבר העלה נתניהו הצעה לבטל באופן חד־פעמי את הפריימריז ולהעביר את בחירת הרשימה לוועידת הליכוד, אולם המהלך עורר התנגדות בקרב חברי הכנסת ופעילים במפלגה. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת צפויות להתקיים ב-4 באוגוסט.