עורכי הדין של החוואים מגיבים באדיבות חוננו

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בשלושה ימים את מעצרם של שני החוואים מהשומרון אשר נעצרו בסוף השבוע לאחר שיצאו להשיב את העדר שנגנב מהם והותקפו בידי עשרות פורעים ערבים.

עורכי הדין מארגון חוננו המייצגים את החוואים הודיעו כי יערערו על הארכת המעצר.

עו"ד עדי קידר אמר "לצערנו הנרטיב שמנסה להעביר משטרת ישראל הוא נרטיב שקרי. המשטרה לא בדקה מרגע המעצר עד כה את גרסת החשודים שמסרו גרסה מלאה וברורה. האירוע הזה היה כולו אירוע של חיפוש עדר, של התפרעות של ערבים, של עדר שנגנב ושל ירי שהיה לאור סכנת חיים שהחשודים נקלעו אליה.

לגבי הסרטון בית המשפט הסכים שלחשודים, כפי שגם נראה באירוע, אין להם שום קשר לאירוע אלימות הזה. ולכן אנחנו תמהים על החלטת בית המשפט להאריך את מעצרם ואנחנו נערר עליה בימים הקרובים", הוסיף קידר.

עו"ד דניאל שימשילשוילי ציין כי "היחידה החוקרת מעלימה בדיון בבית המשפט את התמונה המלאה שהייתה באמת בשטח. הייתה שם תמונה של סכנת חיים לבעלי החווה, שבסופו של דבר מוצאים את עצמם עצורים כאשר אותם מחבלים שביקשו פעם אחת לגנוב, ופעם שנייה לפגוע בחיי אותם מתנדבים שחיפשו, הם מסתובבים חופשי כאילו אין דין ואין דיין. אנחנו נעמוד על זכויותיהם של העצורים ונוביל לשחרורם".

בתוך כך, פרסמו מזכירי שמונה ישובים בשומרון יחד עם רבני השומרון דרישה לשחרר את החוואים: "משטרת ישראל וגורמי הביטחון והפרקליטות, הדרדרו אמש לשפל מוסרי, במעצרם של שני יהודים בעלי משפחות, חלוצים ונאמנים, בעלי חוות צפנת שבשומרון. שניהם מוכרים וידועים לציבור ולמערכות כאנשים אחראים, הקימו חווה לתפארת ששומרת על אלפי דונם אדמות מדינה. בשבת האחרונה הם חוו גניבת עדר צאן מהחווה על ידי פורעים ערבים. בעלי החווה פעלו בתיאום עם צה"ל וכוחות הביטחון להשבת העדר, וכעת טופלים עליהם אשמות שווא ומעצר שכולו התעללות ופגיעה, באנשים שהכי מסורים, והכי חלוצים, ומשתפים פעולה עם המערכות".

"מעצרם הוא 'אות קין' למשטרה ולגורמי הביטחון, כל יום שלהם במעצר הוא איוולת ופגיעה נוספת, במרקם העדין שעוד קיים בין ההתיישבות למערכות הביטחון סביבנו, ויפה שעה אחת קודם. אנו קוראים למפקד מחוז ש"י במשטרה להורות על שחרורם המיידי".