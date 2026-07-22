יהודהיויו כהן מבעלי 'צמרת מרכז העץ' ומתחם הנופש 'איילים', חוות גלעד

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יהוידע 'יויו' כהן, מבעלי מתחם הנופש "איילים" ו"צמרת מרכז העץ" בחוות גלעד, עמד מול המצלמה במקום שבו פעלו שני העסקים שהקים.

השריפה החריבה את המתחם ואת מחסן העץ, והותירה אחריה חורבן כבד וחוסר ודאות באשר לאפשרות לשקם את הפעילות.

מתחם "איילים", שנבנה לפני כחמש שנים מתחת לביתו של כהן, נועד להעניק לציבור ביהודה ושומרון חוויית נופש ברמה גבוהה. לדבריו, אלפי משפחות התארחו במקום ונהנו ממנו, עד שהאש הפכה אותו בתוך זמן קצר לזירת הרס.

לצד מתחם הנופש פעל "צמרת מרכז העץ", ששימש מחסן עצים גדול, חנות טכנית ומקום לאירועי תרבות והופעות. כהן תיאר אותו כמרכז שחיבר בין אומנות, יצירה, עבודה עברית וחיי הקהילה בחוות גלעד.

השריפה פרצה בשבת בצהריים, בזמן שבני המשפחה ישבו לסעודת שבת. אחד הילדים התריע על אש גדולה בוואדי, וכהן יצא יחד עם בניו ועם מתנדבים נוספים בניסיון לבלום את הלהבות.

לתמיכה במשפחת כהן ובהקמת העסק מחדש לחצו כאן

לדבריו, בתוך זמן קצר הפך האירוע לכאוס מוחלט, כשהאש התקדמה במהירות ולא אפשרה שליטה. הוא שב לביתו כדי לפנות את אשתו ואת ילדיו, וראה אותם נמלטים החוצה כשארוחת השבת נותרה על השולחן.

לאחר מכן ירד כהן להילחם על ביתו ועל מתחם הבריכה, בעוד מאות מתנדבים מגיעים מכל האזור. כשהבין שלא ניתן לדעת אם הבית ישרוד, הציע לו אחד מחבריו לנסות להציל לפחות את "צמרת".

כהן הגיע למקום כשהעשן והאש כבר התקרבו למחסן, וניסה באמצעות מלגזה לפנות ציוד ולהרחיק חומרים מהקצוות. במהלך המאבק הוא סבל משאיפת עשן ומהתקף חרדה, כמעט איבד את הכרתו ונאלץ לעצור לזמן קצר.

לדבריו, כששב לפעול הבחין שהמים בצינורות כבר רותחים, ואז הבין שהאש אוחזת במערכות עצמן. בתוך רגעים התלקח מרכז המחסן, והוא הורה לכל מי שהיה לצידו להתרחק מיד מהמקום.

"שום דבר לא שווה את החיים שלכם", אמר למתנדבים, והוביל אותם אל מחוץ לאזור הסכנה. משם הם צפו בלהבות מכלות את העסק שנבנה בעמל רב והפך לחלק מרכזי מחיי היצירה והמסחר בחוות גלעד.

מאז השריפה, סיפר כהן, הוא ומשפחתו נמצאים ב"רכבת הרים רגשית". יש רגעים של בכי ויש רגעים של חיוך, בעיקר לנוכח החיבוק הרחב שהם מקבלים מהציבור ומהמתנדבים שמגיעים לסייע.

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לדבריו, העסקים שהוקמו בחוות גלעד לא נבנו רק כמקור פרנסה, אלא כביטוי לאהבת הארץ, ליצירה מקומית ולעבודה עברית. "אין בורג אחד בחוות גלעד שנבנה על ידי ערבים", אמר, והדגיש כי גם הספקים, הנהגים והעובדים שפעלו עם העסקים היו יהודים.

כהן הסביר כי מצבם מורכב גם בשל הקושי לקבל פיצויים ותקציבים במסלול רגיל. לדבריו, היעדר הגדרות ברורות בנוגע לקרקע, לרישוי ולמעמד האירוע מקשה על בעלי העסקים להפעיל ביטוחים ולקבל מענה מוסדר.

"כרגע המדינה עדיין מתמהמהת מלקבל החלטה משמעותית בעניין, ואנחנו נמצאים בחוסר ודאות מוחלט", אמר. הוא הוסיף כי גם מי שהצליח לבטח את העסק נתקל כעת בהתנערות מצד חברות הביטוח ובהיעדר הכרעה ברורה מצד המדינה.

למרות הכול, כהן מבהיר כי פניו לשיקום ולבנייה מחדש. "אנחנו רואים את העוצמות של העם הזה ואין לנו את הפריבילגיה להישבר", אמר, והדגיש כי מבחינתו לא מדובר רק בשיקום של עסק פרטי, אלא בשיקום של מפעל התיישבות ויצירה.

בסיום הריאיון פנה כהן לציבור וביקש שלא לעצור את גל הסיוע. "תנו לנו גב להמשיך לבנות, להתיישב ולקחת חלק באירוע הזה. תתרמו לקמפיין, זה חשוב - לא בשבילנו, בשביל ארץ ישראל ובשביל עם ישראל".

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