נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שלישי) לרשת סקיי ניוז כי הוא אינו מאמין שישראל תחזור להילחם עם איראן.

בתגובה לשאלה האם יעמוד לצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אם יבחר לחזור לעימות צבאי, השיב הנשיא: "אני לא חושב שזה יקרה. הכל מסתדר בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות; אני לא חושב שזה עומד לקרות".

אתמול קרא טראמפ לישראל ולאיראן לעצור את ההסלמה ולהפסיק את חילופי האש. "ישראל ואיראן חייבות להפסיק מיד את הירי", כתב טראמפ.

מאוחר יותר כתב בציוץ נוסף כי "שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים להגיע להפסקת אש מיידית!" ולדבריו "המשא ומתן הסופי על 'שלום' מתקדם, בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו".

עם זאת הוא הדגיש כי "המצור יישאר בתוקף, ובמלוא העוצמה וההשפעה, עד שיושג 'הסכם סופי'. הדברים צריכים להתקדם במהירות".

בהמשך אמר גורם ישראלי בכיר כי "לבקשת טראמפ, אנחנו עוצרים את התקיפות באיראן". לדבריו, "אנחנו ממשיכים בלבנון במלוא העוצמה לפי המשוואה שאם הם יירו לעבר היישובים - נתקוף בדאחייה".