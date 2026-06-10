ועידת פעמונים השנתית ה-5 לחוסן כלכלי מתקיימת היום (יום רביעי) בקריה האקדמית אונו ומשודרת בשידור חי בין השעות 10:00 ל-12:00.

הוועידה תעמוד השנה תחת הכותרת "צעירים וכסף - בואו נדבר על זה", ובמהלכה ייחשף מדד פעמונים לשנת 2025.

את השידור ינחה העיתונאי אסף ליברמן, שיוביל פאנל מומחים שיעסוק באתגרי הדור הצעיר בישראל. בפאנל ישתתפו נורית פלתר מבנק ישראל, סיון קורן מהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, דוקטור תמי חלמיש-אייזנמן מארגון אלומה והאשם חוסיין ממשרד העבודה והרווחה והביטחון החברתי.

במהלך הוועידה ייערכו דיונים בנושאים המרכזיים המשפיעים על צעירים כיום, בהם השפעת הרשתות החברתיות ותרבות הפומו על ניהול תקציב והקשר בין לחץ כלכלי למצב נפשי. כמו כן, יידונו השפעות הבינה המלאכותית על פערים כלכליים ואתגרי קבלת ההחלטות בתנאי אי ודאות.

עוד יעסקו המשתתפים באתגרים העומדים בפני צעירים עצמאיים ובשינויים הכלכליים והחברתיים המשפיעים על דור הצעירים בישראל. את הוועידה תחתום שיר סיגל, בתם של שורדי השבי אביבה וקית' סיגל, שהתנדבה בפעמונים, בשיחה על אומץ ואחריות.