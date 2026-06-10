הפגנת הפלג הירושלמי בבירה צילום: דוברות המשטרה

חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי יצאו אחר הצהריים (רביעי) להפגנות בארבעה מוקדים בארץ.

המחאות החלו על רקע כוונת המשטרה להעביר לידי הצבא 19 תלמידי ישיבות עריקים שנעצרו בהתפרעות בשבוע שעבר מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

באזור ירושלים החלה מחאה במגרש הרוסים, וכך גם בבני ברק ובאבו כביר. באזור בית שמש והדרום יצאו חרדים להפגין מול כלא ניצן ברמלה, ואילו באזור השרון נרשמות מחאות בכלא הדרים ובכביש 4, בקטע שבין רעננה לנתניה.

לפני שבוע בדיוק הגיעו עשרות חרדים קיצונים לביתו של השופט נעם סולברג באלון שבות שבגוש עציון, והתפרעו במחאה על מעצר עריקים וחוק הפטור מגיוס. במהלך האירוע החמור, שבו שהו השופט ומשפחתו בבית, ניפצו חלק מהמפגינים את חלונות המבנה, ועשרות מהם נעצרו על ידי כוחות הביטחון.

אשתו של סולברג, מאירה, התייחסו למקרה הקשה מחוץ לביתה ואמרה, "אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום. אני לא הולכת לשום מקום. לא יכול להיות שיהודים יפגעו כך האחד בשני. זה הרס, פוגרום. מה זה פה, ליל הבדולח?".

רעייתו של סולברג: "פוגרום, מה זה פה ליל הבדולח?" באדיבות יואלי ברים, חדשות 13

מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, קרא להחרפת המחאה: "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת למחות על ביזוי התורה", נכתב בקריאתו.

אירועים אלו מצטרפים לשורה של עימותים בשבועות האחרונים. יומיים קודם להתרחשות בגוש עציון, פרצו עשרות חרדים קיצונים לתחנת משטרת בית שמש, הציתו שיחים, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38, בעקבות שמועות על החזקת עריק במקום. כמו כן, בתחילת החודש שעבר התאספו מפגינים מחוץ לביתו של מפקד המשטרה הצבאית, תא"ל יובל יאמין באשקלון, וניסו לפרוץ למתחם לפני שפוזרו על ידי המשטרה.