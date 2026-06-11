עמיחי אתאלי בטור וידיאו באדיבות המצלם

העיתונאי עמיחי אתאלי תקף בטור וידאו שפרסם את קידום חוק יסוד: לימוד התורה שאושר השבוע בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

בפתח דבריו הבהיר כי אין לו התנגדות עקרונית ללימוד תורה. "האמת, אני אישית אוהב לימוד תורה, אני בעד", אמר.

אתאלי תהה מדוע מקדמי החוק בחרו דווקא בנושא לימוד התורה לחקיקת חוק יסוד. "למה שלא נחוקק חוק יסוד איסור אמירת לשון הרע, או חוק יסוד איסור הלבנת פנים?"

בהמשך טען כי הסיבה לקידום החוק אינה ערכית או תורנית. "שימו לב, הם נטפלים דווקא לנקודה הזאת מסיבה מאוד פשוטה. הכל קומבינה. הם משתמשים בתורה, כמו שאומרים בפרקי אבות, כקרדום לחפור בה".

לדבריו, "התורה בשבילם היא עוד אמצעי. במקרה הזה אמצעי להיות אוטונומיה נפרדת, אמצעי לקבל כסף, אמצעי לקבל פטור משירות צבאי. זה הכול".

אתאלי הוסיף כי לשיטתו החוק אינו עוסק באמת במעמד לימוד התורה. "לכן אין פה חוק יסוד לימוד תורה. יש פה חוק יסוד המשך האוטונומיה והקומבינה החרדית".

את דבריו חתם באמירה כי אם מבקשים לקדם חוקי יסוד בעלי אופי ערכי, קיימות מצוות ועקרונות רבים נוספים הראויים לעיגון בחקיקה. "רוצים חוקי יסוד? יש לי הרבה מצוות אחרות להציע", אמר.