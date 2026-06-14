שני כטב"מים ששוגרו מלבנון חדרו הבוקר (ראשון) לשטח ישראל והתפוצצו במרחב שלומי שבגליל המערבי. בצה"ל מסרו כי המטרות האוויריות נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול ולא בתוך יישוב אזרחי.

בהודעת צה"ל נמסר כי לאחר ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. עוד נמסר כי לא היו נפגעים וכי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לאירוע וקרא לתגובה חריפה מצד ישראל: "‏הירי לעבר ישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדאחיה שראש הממשלה הכריז עליה".

לדבריו, "אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדאחיה. ‏אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. ‏הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון ואנחנו חייבים לקיים!"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי יציג את עמדתו בדיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויקרא לתגובה חריפה לכל הפרה מצד חיזבאללה: "על כל רחפן - טיל. על כל הפרה - אש. על כל כטב"ם - הדאחייה צריכה לרעוד. על כל שערה מראשו של חייל צה"ל - אלף מחבלי חיזבאללה. מול הטרור לא מכילים, מכריעים!"

האירוע מגיע על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון. בשבוע שעבר, לאחר תקיפה שביצע חיזבאללה לעבר שטח ישראל, תקף צה"ל בביירות, מהלך שהוביל בהמשך למתקפה איראנית שכללה כ-23 טילים לעבר ישראל ולשני גלי תקיפות של חיל האוויר באיראן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר בשבוע שעבר כי "כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדאחייה", השכונה בביירות הנחשבת למעוז המרכזי של חיזבאללה בלבנון.