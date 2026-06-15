נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (שני) כי "ההסכם עם איראן הושלם", והכריז על פתיחה מיידית של מצר הורמוז והסרת המצור הימי האמריקני באזור.

"העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת. ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית של מצר הורמוז, ובו-זמנית, מאשר בזאת את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי. ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

בהמשך פרסם טראמפ הודעה נוספת שבה כתב: "העסקה האדירה הזו תביא שלום וביטחון לאזור כולו. נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן, וכולם נכשלו לפניי. מנהיגי האזור מצאו, לראשונה, נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום אמיתי. עם פתיחת המצר לאחר חתימת ההסכם ביום שישי, לצורך פינוי מוקשים, הנפט יזרום שוב בשני הקצוות לטובת האזור, והעולם כולו!".

במקביל, ראש ממשלת פקיסטן הודיע כי לאחר "שיחות אינטנסיביות" הושגו הבנות בין וושינגטון לטהראן הכוללות "הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל הזירות, כולל בלבנון".

"ברצוננו להודות לארצות הברית של אמריקה ולרפובליקה האסלאמית של איראן על מחויבותן למציאת פתרון דיפלומטי לסכסוך", נמסר מראש ממשלת פקיסטן. "אנו מבקשים גם להביע את הערכתנו הכנה לאחינו במאמץ התיווך הזה, הנהגת מדינת קטאר, על תמיכתה בהשגת ההסכם".

הטלוויזיה הממלכתית של איראן דיווחה כי "אמריקה נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות". גורמים בישראל מתחו ביקורת על ההסכם וטענו כי הוא אינו מספק מענה לתוכנית הגרעין, לטילים הבליסטיים ולהשפעה האזורית של איראן, בעוד המשטר בטהרן נותר יציב.

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" פרסמה פרטים נוספים מתוך מזכר ההבנות שהושג בין איראן לארצות הברית. על פי הדיווח, ההסכם קובע סיום מיידי של המלחמה והמבצעים הצבאיים בחזיתות השונות, ובכלל זה בלבנון.

במסגרת ההבנות הכלכליות, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בשווי כולל של 24 מיליארד דולר. מחצית מהסכום (12 מיליארד דולר) תשוחרר באופן מיידי עוד לפני תחילת השיחות על הסכם הקבע. יחד עם זאת, על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית, ההסכם הנוכחי אינו כולל מגבלות על תוכנית הטילים של איראן או על המשך תמיכתה בארגוני הטרור באזור.