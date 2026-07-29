במערכת הביטחון מתנהלת פרשה ביטחונית חמורה, אשר בשלב זה מרבית פרטיה אסורים בפרסום.

לפי המידע שהותר לפרסום, ישראלי ששירת בשירות סדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בצה"ל נאשם בריגול לאיראן ובניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב.

מחקירת ימ"ר ארזים (אח"מ) במלמ"ב שבמשרד הביטחון ושב"כ עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם, שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני. החייל אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותם גורמים.

לפי גורם בכיר המעורה בפרטים, שצוטט בכאן חדשות, מדובר באחת הפרשיות החמורות ביותר שנחשפו מתוך יחידה רגישה ומסווגת בצה"ל.

"שירות הביטחון הכללי, המלמ"ב, צה"ל ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורמים בלתי מזוהים. אנו קוראים לאזרחים לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל קשר חשוד או חריג", נמסר.

עורך דינו נתי רום מסר: "המדובר באירוע איזוטרי שטומן בחובו לכל היותר חוסר זהירות. יש להצר על כך שאדם שהקדיש את חייו למען בטחון המדינה תוך מחירים אישיים כבדים מוצא את עצמו נאשם בעבירות ביטחון וכלוא כאילו היה מחבל נוחבה".

לדבריו, "אין כל טענה שהלקוח שלי פעל ממניע שלילי, תאוות בצע ובוודאי שלא רצון לפגוע בבטחון המדינה. מדובר בבדיחה לא מוצלחת, ותו לא. לטעמי העובדות אינן מקימות את יסודות העבירות שיוחסו למרשי ואנחנו נוכיח את זה במהלך ניהול התיק ולאחר שניחשף לחומרים".

לסיום מסר כי "הרצון של מערכת הביטחון לקדם הסברה לטובת שמירה על בטחון המידע והזהירות משיח עם גורמים עוינים הוא מובן ואף ראוי להערכה, לצד זאת צר לי שהדברים נעשים על גבם של אזרחים מסורים ואכפתיים שלא עשו דבר".

הפרשה מצטרפת לשורת חקירות ביטחוניות שנוהלו בתקופה האחרונה. אחת מהן נחשפה לפני כחצי שנה, כאשר בית המשפט התיר לפרסם כי הוגש כתב אישום נגד אזרח ואיש מילואים, המייחס להם שימוש במידע פנימי של צה"ל לצורך הימורים באתר "פולימרקט" על מבצעים צבאיים.

לפי כתב האישום, איש המילואים נחשף למידע המסווג במסגרת תפקידו, והשניים השתמשו בו לצורך פעילותם.

באותה פרשה הודיעו שב"כ, המלמ"ב ומשטרת ישראל כי החקירה עסקה בחשד לניהול הימורים על בסיס ידיעות מסווגות שאליהן נחשפו אנשי מילואים מכוח תפקידם.

בסיום החקירה החליטה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד האזרח ואיש המילואים בעבירות ביטחוניות חמורות, לצד עבירות שוחד ושיבוש מהלכי משפט.