ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהעמדות שבהן היא נמצאת כיום בלבנון, ואינה רואה עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני במסגרת ההסכם המתגבש עם איראן,

ב-ynet דווח מפי גורמים ישראלים כי נתניהו ציין בפני טראמפ בשיחתם הלילה שצה"ל ימשיך לפעול לסיכול האיום מצד חיזבאללה, כולל חיסול תשתיות טרור ותגובה לכל תקיפה שתכוון נגד ישראל.

ההבנה בקבינט הביטחוני היא שישראל עומדת על האינטרסים הביטחוניים שלה בלבנון, וראש הממשלה קיבל גיבוי מלא בעמדתו במהלך ישיבת הקבינט האחרונה.

בישיבה הובהר כי ישראל לא תסכים להתחייב לסעיף הלבנוני בהסכם עם איראן, ובכך שוללת כל מגבלה על מרחב התמרון הצבאי שלה.

גורמים בצה"ל ציינו כי הפעילות בלבנון תימשך בהתאם למטרות ביטחוניות אסטרטגיות, כולל מניעת בניית תשתיות טרור חדשות וחיזוק ההגנה על יישובי הצפון.