השרה סטרוק נואמת בכנס ללא קרדיט

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות והממונה על השירות הלאומי-אזרחי, אורית סטרוק, השתתפה באירוע הצדעה למשרתים ומשרתות בעלי מוגבלויות בשירות הלאומי-אזרחי.

בדבריה סיפרה השרה כי בחרה להגיע לאירוע למרות שהוזמנה במקביל לטקס חתימה על הסכם גג בקרני שומרון. השרה הצדיעה למתנדבים על כוח הרצון והנחישות שלהם, והדגישה כי הם מהווים דוגמה לערכים של נתינה, שייכות ותרומה.

סטרוק פנתה למשרתים והסבירה את החלטתה: "כל אחד ואחת מכם שבונה את עצמו במהלך השירות בונה בניין לא פחות חשוב. מי שבוחר להתגבר על קשיים ואתגרים ולתרום לחברה הוא נכס עצום למדינת ישראל".

את דבריה סיימה בברכה למתנדבים לקראת המשך דרכם ואמרה: "מה שלמדתם על עצמכם בתקופת השירות, היכולת לתת, לתרום ולהיות חלק ילווה אתכם לכל החיים".

במהלך האירוע הודתה השרה למנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, המסיים את תפקידו, על הובלת המהלך לשילוב אוכלוסיות נוספות בשירות הלאומי.

פינסקי הודה מצידו לשרה סטרוק על המהלכים שהובילה בשירות הלאומי וציין לטובה את הגדלת התקנים למשרתים בעלי אוכלוסיות מיוחדות במסגרת השירות הלאומי.