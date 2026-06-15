עינת אביטן, אמו של סמ"ר יאיר אביטן הי"ד, לוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים שנפל במלחמה, שיתפה בפוסט אישי ומרגש את סיפור השלמת התואר השני שלה באוניברסיטת בר-אילן.

לדבריה, לאחר נפילת בנה בסיום השנה השנייה ללימודים, עמדה בפני ההחלטה האם לעצור את חייה או להמשיך למרות השכול.

אביטן כתבה כי בחרה להמשיך בלימודיה במחלקה לפילוסופיה יהודית, שהפכו עבורה ל"עוגן של ממש". היא סיפרה כי דרך ההגות והמקורות מצאה כלים להבין את מהות החיים והמוות מזווית אחרת ולבחור בחיים מתוך הכאב.

לדבריה, במהלך ביקוריה בבית העלמין הבטיחה לבנה כי אם תצליח לסיים את התואר, תקדיש אותו לו, לחללי מערכות ישראל ולפצועי צה"ל. השבוע, בטקס קבלת התארים, קיימה את ההבטחה והקדישה את התואר לבנה ולנופלים, תוך שהודתה על הכוח שניתן לה לעמוד על הבמה ולשאת דברים בפני הקהל.

"כשחזרתי הביתה מהטקס ופתחתי את התעודה שקיבלתי, לא יכולתי להתעלם מהתאריך העברי שהוטבע עליה", כתבה אביטן. "התאריך שהיה כתוב על התעודה הוא כ"ב בסיוון. זהו יום הנפילה העברי של יאיר".

אביטן תיארה את הגילוי כ"סגירת המעגל המצמררת והמדויקת מכולן", והוסיפה כי הרגישה שבנה היה איתה לאורך הערב כולו. "הוא שמע אותי מדברת אליו בבית העלמין, הוא היה איתי שם על הבמה, והוא אישר לי בדרכו המיוחדת שהמסע הזה - שלו ושלי - הושלם", כתבה.

בנאומה בטקס הודתה אביטן לקב"ה על הכוח להשלים את הלימודים למרות השכול. היא אמרה כי הלימודים האקדמיים העניקו לה עוגן רוחני וכלים להתמודד עם האובדן, והקדישה את התואר "לכל חללי מערכות ישראל, שנפלו על קדושת העם והארץ", וכן לפצועי צה"ל המתמודדים עם מסע השיקום וההחלמה.