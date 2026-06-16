יו"ר סיעת ש"ס, ח"כ ינון אזולאי, חשף הבוקר (שלישי) את יוזמת החקיקה החדשה שמוביל יו"ר המפלגה, אריה דרעי: הוראת שעה שתאסור באופן מוחלט על מעצר של בחורי ישיבות ואברכים, וזאת עד להסדרת מעמדם המשפטי במסגרת חוק גיוס רשמי.

לדברי אזולאי, מדובר בחוק חירום שיקודם במסלול מזורז עוד לפני היציאה לפגרת הבחירות הקרובה.

"בימים אלו ובשעות אלו ממש אנו יושבים ומלבנים את הנוסח כדי להביא אותו בצורה המהירה והיעילה ביותר", אמר אזולאי בריאיון לרדיו 'קול חי'.

"החוק אומר דבר פשוט: עד שלא יחוקק חוק גיוס, תוקם הוראת שעה שתאסור מעצרים. הציבור הכללי ומתנגדי חוק הגיוס מצהירים שהם נגד המעצרים - אז בואו נראה אותם".

ח"כ אזולאי דחה את החששות מפני פסילה אפשרית של המהלך בבג"ץ וציין כי "מה יגיד בג"ץ זה לא רלוונטי עבורנו".

במהלך הריאיון מתח ח"כ אזולאי ביקורת על ניהול משבר הגיוס מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושיגר איום פוליטי ישיר לעבר חברי הכנסת של הליכוד והציונות הדתית לקראת הפריימריז במפלגותיהם.

"נתניהו טעה בגדול ביום שבו הכריז בפומבי שאין לו רוב להעביר את חוק הגיוס", אמר אזולאי והבהיר כי ההצבעה על הוראת השעה החדשה תהווה קו אדום ביחסי המפלגות החרדיות עם שותפותיהן לקואליציה: "מי שיצביע נגד החוק הזה יוכיח לכולם שערך התורה אינו חלק ממנו. אנו נביא את הדברים לגדולי הדור, והם שיכריעו מי יהיו השותפים הבאים שלנו בשלטון".

אזולאי הוסיף איום ממוקד על חברי הכנסת של הליכוד: "אני מדבר עם אנשים מבפנים ואומר לכם: מי שיצביע נגד, המקום שלו בפריימריז הקרובים של הליכוד יהיה רחוק רחוק מלהיכנס לכנסת. הציבור המסורתי יזרוק אותם".