שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני־ביטחוני, אלי כהן, הביע תמיכה בדברי ראש הממשלה בנוגע לגיוס חרדים, קרא להשלים את חקיקת חוק הגיוס לאחר הבחירות והתייחס גם למערכה מול איראן, לעתיד רצועת עזה ולסוגיית המדינה הפלסטינית.

בריאיון שהעניק לעמירם כהן בכאן מורשת אמר השר כי עמדת הליכוד לאורך השנים הייתה ברורה: "מי שתורתו אינה אומנותו צריך להתגייס". לדבריו, חוק הגיוס היה צריך לעבור כבר בקדנציה הנוכחית, ולאחר הבחירות יש להשלים את החקיקה באופן שישמור על ערך לימוד התורה לצד מענה לצורכי צה"ל.

כהן הוסיף כי אילו החוק היה מקודם בזמן, ניתן היה להימנע מהמחלוקות סביב חקיקה נוספת, ובהן חוק יסוד: לימוד תורה. לדבריו, ראש הממשלה עסק בניהול המלחמה ולכן הנושא נדחה. הוא ציין כי משיחות שקיים עם גורמים בהנהגה החרדית התרשם שגם שם יש הסכמה לכך שמי שאינו לומד בישיבה צריך להתגייס.

בהתייחסו לבחירות הקרובות, תמך כהן בהחלטת הליכוד לאפשר לראש הממשלה לשריין מועמדים ברשימה, והדגיש כי מרבית הרשימה תמשיך להיבחר בפריימריז. לדבריו, הבחירות הקרובות יהיו בעלות משמעות היסטורית, בין היתר בשל המאבק נגד הקמת מדינה פלסטינית והצורך להשלים את הרפורמה המשפטית.

לדבריו, הציבור בישראל נע ימינה מאז מתקפת 7 באוקטובר, אך מגמה זו אינה משתקפת במלואה בסקרים. הוא מתח ביקורת על גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ונפתלי בנט, וקרא לבוחרי הימין להצביע לליכוד.

בנוגע לאיראן אמר כהן כי המשטר בטהרן נמנע מתקיפה ישירה של ישראל מתוך הבנה שתגובה ישראלית תהיה קשה. הוא ציין כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעניק הזדמנות נוספת למסלול דיפלומטי, אך בישראל אין אמון בהסכמים עם המשטר האיראני.

כהן העריך כי אם איראן תמשיך להפר את התחייבויותיה, ארצות הברית תפעל נגדה. לדבריו, יציבות אזורית אמיתית תושג רק לאחר נפילת המשטר בטהרן. "משטר שרודה בעמו ומביא אותו לקריסה כלכלית אינו יכול להמשיך להתקיים", אמר.

באשר לרצועת עזה אמר כהן כי ישראל מחויבת לתת הזדמנות למהלך מדיני הכולל את פירוק חמאס מנשקו, אך להערכתו הסיכוי שהארגון יסכים לכך מרצונו נמוך. "אם זה לא יקרה, יש לנו את היכולת לעשות זאת בעצמנו", אמר.

בסיום הריאיון התייחס לעתיד הרצועה ולרעיון חידוש ההתיישבות. לדבריו, "הניסיון הוכיח שבמקום שאין התיישבות - אין ביטחון", וציין כי נבחנים רעיונות לחידוש ההתיישבות תחילה בצפון רצועת עזה. הוא חתם במסר חד־משמעי: "בין הירדן לים תהיה רק מדינה אחת - מדינת ישראל".