גבר בן 84 נדקר היום (שלישי) בדירתו ברחובות. בנו התקשר בשעות הצהריים למוקד מגן דוד אדום ומסר כי דקר את אביו בדירתם המשותפת.

הדיווח הראשוני על אודות קשיש שנפצע פצעים קשים מאירוע דקירות ברחוב פקיעין בעיר התקבל בשעה 13:45 במוקד מד"א במרחב איילון. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו של הקשיש.

שוטרי תחנת רחובות ממחוז מרכז הגיעו למקום בעקבות הדיווח ועצרו במקביל את הבן, תושב רחובות בשנות ה-40 לחייו. כוחות המשטרה תפסו בדירה את הסכין שבה על פי החשד נדקר האב, והחלו בבדיקת נסיבות האירוע.

רועי בן שושן, חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, סיפר: "חברנו למשטרה שהובילה אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".