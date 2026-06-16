משפחתה של נעמי שמר ז"ל ומארגני המכביה 2026 הודיעו הערב (שלישי) כי הגיעו להבנות בעקבות המחלוקת שהתעוררה סביב השימוש בשיר "שיר המכביה" ביצירתם החדשה של נונו וג'ימבו ג'יי, "ספורט".

בהודעה משותפת נמסר כי העיבוד המחודש לשיר נוצר לבקשת המכביה "מתוך כבוד אומנותי והערכה עמוקה למעמדה בתרבות הישראלית ומתוך רצון לחבר בין הדורות באמצעות המוזיקה".

לדברי הצדדים, לאחר שיח ישיר בין משפחת שמר לבין מארגני המכביה הובהר כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לב. "נפלה טעות שנעשתה בתום לב וללא כל כוונה לפגוע בזכויותיה או במורשתה המוזיקלית הענפה של נעמי שמר ז"ל", נמסר.

עוד צוין כי משפחת שמר הבינה את הרעיון היצירתי שעמד מאחורי המהלך ואת רצונם של מארגני המכביה לכבד את יצירתה של שמר לצד יצירת פרשנות אמנותית עדכנית. במסגרת ההבנות שהושגו תוקנו גם הקרדיטים הנדרשים ליצירה המקורית.

מוקדם יותר היום תקפה משפחת שמר את השימוש שנעשה בשיר. בהודעה שפרסמה טענה כי נונו וג'ימבו ג'יי השתמשו ב"שיר המכביה" ללא ידיעתה וללא קבלת אישור כנדרש.

"לא מכבד לעשות שימוש בשיר ללא קבלת רשות שהיא מחויבת על פי חוק. זו הפרה של זכות מוסרית ולא מתאים ששני אומנים מכובדים ומצליחים עושים שימוש בשיר של נעמי שמר ללא רשות", מסרה המשפחה.

מוקדם יותר נונו סיפרה על השיר בריאיון ברשת ב', ואמרה: "בהתחלה המשימה הייתה לקחת את השיר של נעמי שמר ולבצע אותו. ואז לאט-לאט הבנו שאפשר לתת לו איזה שהוא טוויסט ואפשר להרחיב את זה, ובעצם לקחנו שורות מהשיר המקורי וממש הכנסנו אותם בתוך השיר שלנו, והכנסנו את הטוויסט שלנו ובתור הומור שלנו, אז יצא ממש כיפי, בעיניי. אני נהניתי לעשות את זה".

נונו הוסיפה כי עבורה מדובר בחיבור אישי ומרגש: "המכביה זה אירוע שהוא מסביבי, אני מכירה אותו, וכאילו מי לא מכיר את המכביה? וזה ממש מרגש, הסגירת מעגל הזאת, לעשות אשכרה את שיר המכביה. יש מי שאפילו אמרו לי אתמול, 'המנון המכביה', בכלל מילה מפוצצת, אז זה כיף".

המשך התייחסה הזמרת גם למעמדה של יצירתה של שמר ואמרה, "יש חרדת קודש. אנחנו מאוד תהינו איך זה יהיה ואיך זה ירגיש. הלכנו באמת קצת יותר מהר מהשיר המקורי. היה לנו בבית הספר שיעור מוזיקה והיה תמיד קלסר כזה גדול, שתמיד היינו שרים את כל השירים שלה. זה ממש נוסטלגי".