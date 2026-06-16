צה"ל תקף את המשגר דובר צה"ל

חיל האוויר יירט היום (שלישי) מספר רקטות ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

לפי הודעת צה"ל, הרקטות שוגרו לעבר אזור פעילות הכוחות, אך בהתאם למדיניות הקיימת לא הופעלו התרעות.

זמן קצר לאחר השיגור תקף חיל האוויר את המשגר שממנו נורו חלק מהרקטות והשמיד אותו. בצה"ל ציינו כי התקיפה בוצעה במהירות לאחר זיהוי מקור הירי.

בנוסף מסר צה"ל כי מוקדם יותר היום זוהה רכב חשוד במרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. תחילה ביצעו הכוחות ירי אזהרה לעבר הרכב, ולאחר מכן תקפו במרחב לצורך הסרת האיום.

במקביל דיווח ערוץ אל-מיאדין הלבנוני על ארבעה הרוגים בתקיפה ישראלית בכפר מיפדון שבדרום לבנון.

התקיפה בוצעה במרחק של כ-2.5 קילומטרים מרצועת הביטחון שבה פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, במטרה להסיר איום מיידי על הכוחות.