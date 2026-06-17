בצה"ל נערכים לרידוד כוחות בדרום לבנון בעקבות הפסקת האש עם חיזבאללה, במטרה להפחית את העומס על לוחמי הסדיר והמילואים ולשפר את הכשירות המבצעית שנשחקה במהלך המלחמה.

לפי דיווח ב'וואלה', בשני דיונים שקיים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בשבוע האחרון בנושא כוח האדם, הוא הנחה לאפשר לצוותי הקרב החטיבתיים לצאת לחופשות ולהאיץ את החזרה לאימונים. בנוסף, הנחה לפעול לשיקום הכשירויות המבצעיות שנפגעו בתקופת הלחימה.

ההחלטות התקבלו לאחר שבכירים בזרוע היבשה הציגו בתקופה האחרונה תמונת מצב של שחיקה מתמשכת בקרב הכוחות המוצבים בשטח.

לדברי גורמים בצה"ל, העומס המוטל על הלוחמים, במיוחד בגזרת לבנון, מחייב בחינה מחודשת של אופן הפעלת הכוחות.

גורם המעורה בפרטים אמר כי "מפקדי הגדודים והחטיבות עסוקים בלמלא אחר הפקודות ולבקש עוד משימות, העיקר לא להיות סטטיים, אבל אנחנו מבינים שהם חייבים להוריד הילוך".

לדבריו, יש לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר בעקבות הפסקת האש כדי לאפשר ללוחמים מנוחה ותחלופה רחבה יותר.

במקביל בוחן הרמטכ"ל תוכנית לשילוב מוגבר של יחידות מיוחדות באזורי פעילות מורכבים בדרום לבנון. גורמים צבאיים ציינו כי לכוחות אלה יכולת לכסות מרחבים גדולים יותר, תוך הפחתת העומס המוטל כיום על הגדודים והפלוגות הסדירים. התוכנית הוצגה לרמטכ"ל אך טרם אושרה באופן סופי.

בתוך כך ממשיכים בצה"ל להתריע מפני מחסור עתידי בכוח אדם. לפי הערכות שהוצגו בדיונים, מצבת כוח האדם עלולה להגיע לקו אדום בתחילת שנת 2027 אם לא יוארך השירות הסדיר ואם לא יימצא מענה להגדלת היקף המשרתים.

גורמים בצבא טוענים כי ללא שינוי במדיניות הקיימת, ובכלל זה קידום פתרונות בתחום הגיוס והגדלת כוח האדם הלוחם, עלולות יחידות סדירות להיסגר בשל מחסור בכוח אדם.