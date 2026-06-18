דובר צה"ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסום כי רס"ר (מיל') אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל מפיצוץ מטען בדרום לבנון.

באותו אירוע נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני. כמו כן, באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

התקרית התרחשה אתמול באזור השעה 17:00, כשצוות לוחמים מחפ"ק סגן מפקד אוגדה 36 וגבעתי צעדו רגלית באזור הליטני, אז הופעל לעברם מטען.

אתמול בבוקר נפצעו חמישה לוחמים מפיצוץ שני רחפני נפץ של חיזבאללה אחד אחרי השני. מצבו של אחד קשה, שניים בינוני ושניים נוספים קל.

הפיצוץ הראשון התרחש בסביבות השעה 6:00, כשרחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב של גבעתי במרחב תבנית שבדרום לבנון.

כתוצאה מרסיסי הפיצוץ נפצעו ארבעה לוחמים, שפונו באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. לאחר כמה דקות, רחפן נפץ נוסף התפוצץ על רכב הפינוי, וכתוצאה נפצע לוחם נוסף. כוחות צה"ל תקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב.