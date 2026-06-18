צה"ל פרסם בצהריים (חמישי) את מפת המרחב הביטחוני בדרום לבנון, שבו נפרסו הכוחות בהתאם לצורך המבצעי הנוכחי ולאור השלכות ההסכם בין איראן וארה"ב.

המפה שפורסמה מעידה שצה"ל לא נסוג מאף שטח שנכבש בתקופה האחרונה בדרום לבנון.

דובר צה"ל הדגיש כי "המרחב הביטחוני הימי הוא המשכו של המרחב הביטחוני היבשתי, והוא יוצא לים בקורס (כיוון) 280, זאת בהתאם להחלטת הדרג המדיני.

המשמעות היא כי לצה"ל יש חופש פעולה כדי להסיר איומים גם מעבר לרצועת הביטחון אם יעלה צורך כזה. עם זאת ההערכה כי הצבא יימנע מלתקוף בעומק לבנון או בבירה ביירות.

"צה"ל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני, בהתאם לצורך המבצעי, להסיר איומים על כוחותיו ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. ⁠צה"ל ימשיך להסיר איומים על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל שיזוהו מעבר למרחב הביטחוני", נמסר מטעם הצבא.

המרחב בו פועל צה"ל בלבנון צילום: דובר צה"ל

עוד צוין כי התוכניות להמשך הפעילות בלבנון נידונות בין הדרגים המדיניים של ישראל ולבנון שייפגשו בשבוע הבא.

דובר צה"ל התיר לפרסם הבוקר (חמישי) כי רס"ר (מיל') אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון.

באירוע נפצעו באורח בינוני קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף. כמו כן, באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

התקרית הקשה אירעה אתמול בסביבות השעה 17:00. הכוח, מחפ"ק סגן מפקד אוגדה 36, פעל רגלית במרחב נהר הליטני. מתחקיר ראשוני שבוצע בצה"ל, עולה כי ככל הנראה מדובר במטען אויב, בעוד ששאר פרטי האירוע מתוחקרים. סגן מפקד האוגדה ומג"ד במילואים באגד הובלה 556 נפצעו באורח בינוני.

מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר נפלו 957 חיילים. 6,424 חיילים נפצעו, מהם 958 באורח קשה, 1,572 באורח בינוני ו-3,894 באורח קל.