צה"ל פרסם הערב (ראשון) הבהרה בעקבות פציעתם של חמישה חיילי צבא לבנון, וקבע כי המטען שהתפוצץ ופצע את החיילים שייך לארגון הטרור חיזבאללה ולא לצה"ל.

ההודעה פורסמה לאחר שמוקדם יותר היום האשים צבא לבנון את ישראל באחריות לאירוע, וטען כי חמישה מחייליו נפצעו בעקבות תקיפה ישראלית באזור בינת ג'בל שבדרום לבנון.

לאחר בדיקת האירוע מסר דובר צה"ל כי בניגוד לטענות, לא מדובר במטען של צה"ל. לפי המידע שבידי הצבא, המטען שייך לחיזבאללה.

עוד נמסר כי האירוע התרחש במרחב כפרא, מחוץ למרחב הביטחוני שבדרום לבנון, אזור שבו, לדברי צה"ל, כוחותיו כלל לא פעלו בזמן האירוע.