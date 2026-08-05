המתיחות בגבול הצפון עלתה הערב (רביעי) מדרגה, לאחר שצה"ל קבע כי חיזבאללה ביצע "הפרה בוטה" של הסכם הפסקת האש.

במערכת הביטחון ביקשו להגיב בתקיפות נרחבות ועוצמתיות בדרום לבנון, אולם הדרג המדיני בחר בשלב זה לרסן את התגובה ואישר מתקפות ממוקדות בלבד.

לפי מידע שהגיע לידי ynet, בצה"ל המליצו על מהלך תקיף בהרבה, שנועד להעביר מסר חד לחיזבאללה ולגבות מחיר משמעותי על ההפרה. אלא שבדיונים שקיימו ראשי מערכת הביטחון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוחלט, לעת עתה, להימנע מהסלמה רחבה. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי ההחלטה אינה סופית, ובמהלך הלילה צפויים דיונים נוספים שבסיומם ייתכן שיוחלט על הרחבת התקיפות.

הרקע למתיחות הוא האירוע החריג שעליו דיווח צה"ל מוקדם יותר היום. זמן קצר לאחר מכן פרסמה דוברת צה"ל בערבית הודעת פינוי חריגה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבאזור צור, וקראה להם להתפנות באופן מיידי מהאזור.

בהמשך הודיע דובר צה"ל כי חיל האוויר החל בגל תקיפות ממוקדות בדרום לבנון. חטיבת האש של אוגדה 91 תקפה באמצעות מטוסי קרב, ירי ארטילרי ואמצעים נוספים מחסני אמצעי לחימה ותשתיות של חיזבאללה מדרום ל"קו הצהוב". על פי דיווחים בלבנון, כ-15 משפחות שנותרו בכפר אל-מנסורי עזבו את המקום בעקבות אזהרת הפינוי, ובתקיפות נוספות באזור תבנין דווח על הרוג ומספר פצועים.