תהילה, אחותו של סרן מעוז רקנטי הי"ד, פרסמה היום (חמישי) דברים אישיים שכתבה ביום שבו היה אמור להינשא לארוסתו רוני קלרמן. רקנטי נפל לפני מספר שבועות בקרב בדרום לבנון - כחודש לפני מועד חתונתו.

"מדמיינת אותך מעוזי בחופה של ענני כבוד", כתבה. "הקב"ה מוביל אותך הכי קרוב אליו, חותם עליך ורוקדים לפניך כל צבא השמיים וכל קדושי עליון והדורות הקודמים וסבא יקי והצדיקים אוחזים בידיך - יד קדושה של הרוג מלכות".

בהמשך כתבה כי אחיה כבר השלים את שליחותו בעולם: "אינך צריך לומר 'אם אשכך ירושלים' כי אתה בנית כבר את חלקך בבניין, השלמת את שליחותך ואתה שלם זך ונקי כחתן. של מעלה".

את דבריה סיימה במילים, "והאור שלך מתפזר מהעולם ועד העולם ואנחנו מקבלים רסיס קטן מהאור הזה ומתחזקים מהחיוך הקטן והביישן של חתן צדיק נסתר ומתנחמים קצת שבכל זאת אנחנו חלק קטנטן מהבית הזה".

רקנטי, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ימים ספורים לפני נפילתו נרשם לנישואין יחד עם ארוסתו רוני.

בהלווייתו סיפר רב היישוב איתמר, הרב דניאל לונצר, על פגישתם האחרונה. "בדיוק שבוע לפני שעלית בסערה השמיימה בקרב, יום שישי הקודם היית אצלי בבית עם רוני, ארוסתך, נרשמתם לנישואין. שניכם מלאים בטוב וטוהר, רצון אידיאלי לבנות בית של אהבה וטהרה. החיוך המבויש שלך לא מש מנגד עיניי".

הרב לונצר סיפר כי באותו מעמד הכין לבני הזוג העתק כתובה לקראת החתונה המתוכננת. "דיברנו על בניית בית של בניין עדי עד, על הופעת הנשמה שיש בבית. באותו מעמד הכנתי לכם העתק כתובה לחתונה המתקרבת".

בדברי ההספד ביכה את האובדן הכבד ואמר, "איזה בית מפואר האומה הפסידה, איזה אובדן, איזה צער, יש לנו חור בלב".

אל רוני פנה ואמר: "בעזרת ה' את תבני בית קדוש וטהור, מלא אהבה, אחווה, שלום ורעות. הקדוש ברוך הוא דיין אלמנות ואבי יתומים יידאג גם לך, וגדול יהיה כבוד הבית האחרון מהראשון".