בצעד חריג בעולם הטלוויזיה, הודיעה היום (ראשון) yes לצופי הסדרה "פאודה" כי ניתן לוותר על צפייה בשני פרקים מהעונה החדשה מבלי לפגוע בהבנת המשך העלילה.

בהודעה שפרסמה החברה לקראת שידור הפרקים נכתב: "הפרקים 7 ו-8 שישודרו מחר מתבססים על אירועי 7 באוקטובר וכוללים תכנים, מראות וקולות שעלולים להיות קשים לצפייה".

עוד נמסר לצופים כי "חשוב לנו לומר: הפרקים הללו חוזרים ליום הנורא ההוא ועומדים בפני עצמם. אם הצפייה קשה מדי זה בסדר גם לוותר ולהתחבר לעלילת העונה, שתמשיך בפרק שישודר בשבוע הבא".

העונה החמישית של "פאודה" נכתבה מחדש בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. יוצרי הסדרה, ליאור רז ואבי יששכרוף, שילבו את השלכות המלחמה כחלק מרכזי מהעלילה.

עם זאת, שני הפרקים שישודרו השבוע נבנו כיחידה עלילתית עצמאית, שאינה הכרחית להבנת המשך הסיפור. ההחלטה מאפשרת לצופים שמעדיפים להימנע מתכנים הקשורים ישירות למתקפת 7 באוקטובר להמשיך לעקוב אחר העונה ללא פערים משמעותיים בעלילה.