אימו של סמ"ר נוה חבשוש, עינב, ספדה לו במהלך ההלוויה הערב (ראשון) בהר הרצל וסיפרה כי גילתה לפני מספר חודשים שהיא בהיריון - ותהתה כיצד תתמודד איתו בגיל 46.

"לפני כמה חודשים גילינו שאני בהריון. זאת הייתה הפתעה גמורה. לא הבנו איך בגיל 46 אשא בתוכי את ההיריון הזה, חשבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ומאז שהקצינים דפקו בדלת ובישרו את הבשורה, בתוך החושך הגדול שנפל על חיינו, אני נושאת בתוכי חיים חדשים. כשנלקח לי ילד אהוב, הבן היחיד שלי, בין החיים יש בתוכי פעימת חיים שמכריחה אותי לקום בבוקר ולהמשיך לחיות", סיפרה האם.

היא הוסיפה "ההיריון הזה לא קל עבורי, הוא התחיל בקושי והמשיך בימים שבהם הלב שלי נשבר לרסיסים. אבל אני מבטיחה לך, נווה, שאשמור עליו מכל משמר. אולי כי אין לי כוח לאבד ילד נוסף, ואולי כי זו המתנה הקטנה שהשארת לי. מאז שעות הבוקר ביום חמישי היו לי כאבים חזקים כמו צירים, כאילו הגוף הרגיש והתכונן לפרידה ממך.

נווה שלי, אני מבקשת ממך היום בקשה אחרונה של אמא: תשלח לי כוח, תעזור לי לקום בבוקר גם בימים שלא ארצה לקום. תעזור לי להיות האמא שנועם ונסיה צריכות עכשיו. תעזור לי לגדל אותן בשמחה ובאמונה, גם כשאני מרגישה שהלב שלי נשבר איתך. וכשתגיע לעולם אחותך הקטנה, תבקש עליה רחמים מלמעלה, תלווה אותה, תגן עליה, תעזור לי להיות אמא טובה גם בעבורה. תשמור בבקשה על הסבים והסבתות, על האחיות שלך, על אבא ועל כל המשפחה שלך שמתגעגעת ואוהבת אותך כל כך. תן לנו כוח לשאת את הכאב הזה ולהמשיך את החיים כשחלק מהלב שלנו לא נמצא. לפני שאני נפרדת ממך, אני רוצה להגיד לך תודה על הזכות להיות אמא שלך. אתה תהיה הבן שלי לנצח. אל הנער הזה התפללתי, ועל הנער הזה אמשיך להתפלל, לאהוב ולהתגעגע כל ימי חיי. ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך" סיימה האם את הספדה.