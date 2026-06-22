משרד החוץ של איראן הודיע הבוקר (שני) כי בתום מרתון דיונים שנמשך 18 שעות, הסתיימו שיחות המשא ומתן בשווייץ בין המשלחת האיראנית, בראשות יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, לבין המשלחת האמריקנית בראשות סגן הנשיא ג'יי די ואנס.

דובר משרד החוץ בטהרן מסר כי הצוותים הטכניים של שני הצדדים ימשיכו בעבודתם בנפרד, וכי המדינות המתווכות - קטאר ופקיסטן - צפויות לפרסם בקרוב טקסט רשמי שיכלול את הנקודות הכלליות שלגביהן הושגו הבנות ראשוניות.

בנוגע לסוגיית חופש השיט ומעבר הספינות במצר הורמוז, טען הדובר כי "הוסכם על הסדרת מנגנון" בין הצדדים. הוא הוסיף כי במהלך סבב הדיונים הנוכחי "נידונה התשתית לתחילת המשא ומתן לקראת ההסכם הסופי", וכי "בוצעה התקדמות טובה בנוגע ליישום התחייבויות הצד השני".

בהמשך פרסמו קטאר ופקיסטן הצהרה משותפת שבה נכתב כי הסבב הראשון של השיחות בדרג הבכיר במסגרת מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן הסתיים בבירגנשטוק שבשווייץ, וכי הפסגה "התקיימה באווירה חיובית ובונה". נמסר כי הושגה התקדמות מעודדת, ובכלל זה הקמת מנגנון להמשך השיחות הטכניות.

עוד נכתב בהצהרת קטאר ופקיסטן: "הוועדה הבכירה הסכימה על מפת דרכים להשגת הסכם סופי בתוך 60 יום, ובכך הניחה את היסודות לפתיחה מיידית של שיחות טכניות נוספות. בנוסף, הוקם ערוץ תקשורת בין הצדדים במטרה למנוע תקריות ואי-הבנות ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז".

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, התייחס גם הוא לסבב המשא ומתן עם ארצות הברית בשווייץ, והגדיר את ההסכמות שהושגו כהתקדמות משמעותית. בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, שיבח עראקצ'י את התיווך "הבלתי נלאה" של פקיסטן וקטאר, אשר לדבריו הביא לפריצת דרך ממשית לקראת סיום המלחמה בלבנון, אך הדגיש כי "המבחן האמיתי הראשון יהיה התא למניעת חיכוך בלבנון" שעל הקמתו הוסכם.

בנוסף, כתב עראקצ'י כי הסיכומים כוללים החרגה של ייצוא הנפט והמוצרים הפטרוכימיים מהסנקציות, הסרה של המצור הכלכלי ושחרור של חלק מהנכסים האיראניים שהוקפאו בחו"ל. שר החוץ האיראני י הוסיף כי בעקבות ההבנות הושקה תוכנית פיתוח רחבת היקף שמטרתה לשקם את כלכלת איראן.

קודם לכן, דיפלומט אמריקני המעורב במשא ומתן עם איראן בשווייץ אמר לכתב חדשות 12, ברק רביד, כי הוא מצפה שהשיחות עם טהרן ועם המתווכות פקיסטן וקטאר יימשכו אל תוך הלילה. לדבריו, השיחות החלו אתמול בבוקר ונמשכו כמעט ללא הפסקה במתכונות שונות.

הדיפלומט חשף כי אחד הנושאים המרכזיים שבהם עסקו הדיונים היה "מנגנוני מניעת חיכוך בלבנון ואכיפת הפסקת האש". בנוסף, הצדדים דנו במצר הורמוז ובהצהרות האיראניות האחרונות על סגירתו: "הבהרנו שאנחנו רוצים להבטיח שהוא יישאר פתוח לחלוטין. השגנו התקדמות טובה בנושא הזה", ציין.

כמו כן, השיחות עסקו ב"כל מרכיבי הסכם הגרעין" וביישום מזכר ההבנות כדי לוודא שכל הצדדים פועלים על פי אותה הבנה.

"נראה שכל ארבעת הצדדים מרוצים מהאופן שבו התנהלו השיחות היום. המתווכות מסייעות להתגבר על מחלוקות. אנחנו מרגישים שסבב השיחות הראשוני הזה מניח את היסודות לבניית אמון בהמשך", סיכם הגורם האמריקני, והוסיף כי השיחות בדרג המדיני הבכיר צפויות להסתיים ביום שני, ולאחר מכן יימשכו הדיונים בין הצוותים הטכניים שיישארו בשווייץ.