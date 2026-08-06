נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא הלילה (חמישי) דברים במדינת נבאדה והתייחס לעימות המתמשך מול טהרן. בדבריו ציין טראמפ כי הכוחות האמריקניים "מכים בהם חזק מאוד", תוך שהוא מדגיש כי מטרתו העליונה היא להגיע לפתרון מדיני.

"אני מעדיף לעשות עסקה, כי אני לא רוצה להרוג אנשים", אמר הנשיא והוסיף: "התכוננו לתקיפה הגדולה מכולן, ובחודשים האחרונים פגענו בהם חזק מאוד. הכנו את המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ואז הם התקשרו אליי ואמרו: 'בבקשה אל תעשו את זה, בואו נדבר'. ואחרי זה הם אמרו 'מעולם לא אמרנו את זה'".

"אבל אנחנו מדברים, בואו נראה מה יקרה. והם מכבדים אותנו", המשיך טראמפ. "עברו 50 שנה, ואף נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן - כי לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני".

טראמפ אמר דברים דומים בריאיון לרשת "פוקס ניוז" בלילה הקודם, שם ציין כי ארצות הברית מקיימת שיחות עם איראן, ושב והדגיש כי יתקוף אותה אם לא תפתח את מצר הורמוז.

"לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד - ואז המצר ייפתח", אמר הנשיא.

הוא הוסיף: "עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס: 'בבקשה, אפשר לדבר? אפשר לדבר?'. הם לא רצו מתקפה, ואני אמרתי: 'כן, אפשר לדבר. בואו נסגור את זה. בואו נשים לזה סוף סוף קץ'".

עוד הוסיף הנשיא כי ארצות הברית ואיראן מנהלות "דיונים טובים מאוד", והמשיך: "הם לא אוהבים להודות בזה, וזה קצת מתסכל. אתה אומר לאנשים 'אנחנו מנהלים דיונים נפלאים', ואז איזה גורם מאיראן יוצא ואומר 'לא נפגשנו'. זה שקר. הם רוצים להגיע לעסקה".

כשנשאל באיזה שלב יחליט כי כלו כל הקיצים מבחינת איראן, השיב טראמפ: "יש לי המון זמן".

במהלך הלילה דיווח את "אקסיוס" מפי גורמים אמריקניים רשמיים כי ייתכן והסכם על פתיחת מצר הורמוז ייחתם כבר ביממה הקרובה.

מדובר בהסכם הקובע הסדר זמני למשך 60 יום בין עומאן לאיראן במצר הורמוז - שאותו ניתן יהיה להאריך על פי הצורך.

עוד דווח כי בשיחות מעורבים השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ושר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי.