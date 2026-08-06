התסכול בצמרת הממשל האמריקני סביב המערכה מול טהרן הגיע לשיא חדש במהלך מפגש בקמפ דייוויד בסוף השבוע שעבר, כך דיווח הלילה (חמישי) העיתון "וושינגטון פוסט" מפי גורמים המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, במהלך ישיבת הקבינט שנערכה ביום שישי האחרון, היפנה הנשיא דונלד טראמפ טענות קשות כלפי שר ההגנה פיט הגסת', ודרש הבהרות לגבי המחסור הקריטי באמצעי לחימה אשר מגביל את מרחב התמרון הצבאי של וושינגטון במקביל למגעים המדיניים.

ביום שני הצהיר טראמפ כי הורה על "את המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה", אך מיד לאחר מכן ביטל את הצעד לבקשת טהרן ו"מדינות האזור", במטרה לאפשר התקדמות בדיונים.

בעוד שבמישור הציבורי נמסר כי העצירה נבעה משיקולים דיפלומטיים, לפי הדיווח בוושינגטון פוסט גורם מרכזי להחלטה היה מחסור ממשי במיירטים הגנתיים ובטילים מונחים לטווח ארוך.

גורמים שונים העידו בפני העיתון כי במהלך הדיון ביום שישי הטיח הנשיא כי סבר שסוגיית מלאי התחמושת "כבר תוקנה".

בתגובה לכך, הגסת' הגן על תפקודו והטיל את האחריות למשבר על סגנו, סטיבן פיינברג. על פי המקורות, מזכיר ההגנה טען כי פיינברג הוא זה שנושא באחריות למחסור הנוכחי ולכך שהנתונים המלאים לא הובאו לידיעת הנשיא בזמן.

אותם גורמים הוסיפו כי חילופי הדברים הללו שיקפו את התסכול המתרחב של טראמפ כלפי שר ההגנה, אשר שכנע אותו בטרם יציאה למערכה כי הפעולה הצבאית מול איראן תסתיים בניצחון מהיר וקל.

בתגובה פרסם טראמפ ברשת Truth Social מסר בו הדגיש כי לארה"ב יש "כמויות גדולות של תחמושת המיוצרות ונשלחות לפי הצורך. חברות ביטחוניות בונות את הכמות הגדולה ביותר של מפעלים בהיסטוריה של ארצנו. המדליפים של ההצהרות הבוגדניות האלו נמצאים תחת מעקב. נדרוש שיקבלו עונשי מאסר ארוכים".