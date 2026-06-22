עומר שם טוב מנשק את המחבל מתוך הרשת

צה"ל ושב"כ אישרו היום (שני) כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שלקח חלק בהחזקתו של החטוף עומר שם טוב בשבי.

אבו חסנה השתתף בטבח 7 באוקטובר ופשט לשטח מדינת ישראל. לפי צה"ל ושב"כ, במהלך המלחמה עסק בהטמנת מטענים וניסה בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

אבו חסנה התפרסם לאחר שבמהלך טקס שחרורו של עומר שם טוב משבי חמאס תועד לצדו. באותו תיעוד נראה שם טוב מנשק את ראשו של המחבל, לאחר שאחד המחבלים חייב אותו לעשות זאת.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי בתקיפה נוספת שבוצעה בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים, שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".