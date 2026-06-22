כשלושה שבועות לאחר אירוע החדירה הימית במפרץ אילת, במערכת הביטחון בוחנים אפשרות כי כלי השיט שזוהה באזור לא היה מאויש כלל, אלא שימש כאמצעי לבחינת תגובת כוחות הביטחון.

בזמן האירוע הכריזו כוחות צה"ל על חשד לחדירה במרחב הימי של אילת. לוחמי חיל הים זיהו כלי שיט שחצה את הגבול המזרחי במפרץ ופתחו לעברו באש, לאחר מכן שב הכלי לכיוון ירדן.

באותם ימים התקבל מידע מצד גורמים ירדניים שלפיו אדם שרכב לכאורה על הכלי נפצע מהירי. אולם מבדיקה שביצעה מערכת הביטחון עלה כי אין אינדיקציה לקיומו של רוכב כזה, וכי ייתכן שמדובר במידע שגוי או כוזב.

הערב דווח כי ממצאי הבדיקה מצביעים על כך שכלי השיט היה ככל הנראה כלי שיט בלתי מאויש (כשב"ם), שנועד לאיסוף מודיעין או לנשיאת חומר נפץ. על פי ההערכה, לאחר הירי המשיך הכלי לכיוון חופי ירדן ושם נותר.

במערכת הביטחון בודקים כעת האם מדובר במהלך מכוון של גורם עוין שביקש לבחון את מוכנות הכוחות באזור. אחת האפשרויות הנחקרות היא כי גורמים המזוהים עם החות'ים ניסו לבצע "בדיקת ערנות" לחיל הים הישראלי, לקראת אפשרות של פעילות עוינת או פיגוע עתידי במרחב אילת.

ברקע הדברים פורסם היום כי ראש השב"כ דוד זיני הנחה את בכירי הארגון לייחס תשומת לב מיוחדת לתרחיש של מתקפה אפשרית על אילת. על פי דיווח בעיתון "הארץ", זיני רואה בעיר נקודת תורפה ביטחונית בשל מיקומה הגיאוגרפי המרוחק.

לפי הדיווח, בדיונים פנימיים הזהיר זיני מפני אפשרות של חדירה לעיר מגבול ירדן ואף מתרחיש של חדירה דרך המרחב הימי. עוד נטען כי הוא מכוון את גורמי המודיעין בארגון להתמקד בתרחישים מסוג זה.

מנגד, גורמים במערכת הביטחון שהובאו בדיווח הביעו ספק באשר למידת הסבירות של התרחישים ובנוגע לקיומו של מידע מודיעיני המצביע על מתקפה מתוכננת.

מהשב"כ נמסר: "לפני מספר חודשים במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד ולמידת האיומים השונים קיים ראש השב"כ סיור באילת אשר חלקו התקיים בשיתוף הצבא ובחן היערכויות שונות. נדגיש כי אין מידע או התרעה קונקרטית אלא בתכנון מבצעי יסודי ולמידה האיומים בכלל גזרות העבודה של השירות".

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, הגיב: "אין כל מידע קונקרטי על איום חדש או מיידי הנשקף לעיר. עם זאת, העיר וכל כוחות הביטחון המגנים עליה ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. מאז תחילת המלחמה אני מקיים דיונים שוטפים עם כלל גורמי הביטחון. אילת מוגנת היטב, ערוכה ודרוכה".