יצחק נועם, ממייסדי העיר אילת, מחלוצי העיתונות המקומית בישראל ומייסד המקומון "ערב ערב באילת", הלך לעולמו בגיל 95.

במשך יותר משישה עשורים ליווה נועם את סיפורה של העיר הדרומית, תיעד את התפתחותה והפך לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם העיתונות המקומית בישראל.

נועם נולד ב־18 בפברואר 1931, והגיע לאילת כבר בשנת 1949 כחייל ביחידת הסיור של אריק שרון, חודשים ספורים לאחר שחרור אום רשרש במבצע עובדה. בשנת 1957 שב לעיר עם רעייתו פועה ז"ל, והשניים נמנו עם דור החלוצים שהניח את היסודות לחיי הקהילה, התרבות והחינוך באילת הצעירה, שבה התגוררו אז כ־1,500 תושבים בלבד.

את דרכו העיתונאית החל בשנת 1959, כאשר התבקש לשמש ככתב המקומי של עיתון "הארץ" באילת. בהמשך כתב גם בעיתון "דבר", ולאחר מכן הצטרף למערך כתבי השטח של "קול ישראל", שם שימש במשך יותר משני עשורים ככתב אילת והערבה. במשך שנים היה הכתובת המרכזית של כלי התקשורת הארציים לכל אירוע משמעותי שהתרחש בדרום הארץ, ודיווח על התפתחות העיר, התיירות, הנמל, הביטחון וחיי היום־יום באזור.

בשנת 1962 הקימו יצחק ופועה נועם את "ערב ערב באילת" - המקומון הראשון בישראל. מה שהחל כדף מידע קטן שחולק באופן עצמאי בידי בני הזוג, הפך עם השנים לכלי התקשורת המרכזי של אילת ולאבן דרך בהתפתחות העיתונות המקומית בארץ. המקומון ליווה את העיר במשך עשרות שנים, תיעד את צמיחתה והפך לחלק בלתי נפרד מהזהות המקומית.

לצד עבודתו העיתונאית היה נועם גם מחנך לדורות של עיתונאים. מערכת "ערב ערב באילת" שימשה בית מקצועי לשורה ארוכה של כתבים ועורכים, בהם יעקב ארז, יאיר שטרן, אמיר איבגי, רויטל לוי־שטיין ואחרים, שעשו בה את צעדיהם הראשונים בעולם התקשורת.

נועם האמין כי עיתונות מקומית חייבת להיות עצמאית, ביקורתית ומחויבת לציבור. תחת הנהגתו הפך העיתון גם לגוף קהילתי פעיל, שהוביל יוזמות חברתיות, אירועי התרמה, מפעלי ספורט ומאבקים ציבוריים וסביבתיים, ובהם המאבק להצלת דקלי הדום, הוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת ושמירת חולות סמר.

את מורשתו ממשיכים ילדיו, זיוית אמיתי ועו"ד רותם נועם, המנהלים את העיתון ובית ההוצאה לאור שהקים. "ערב ערב באילת" ממשיך לצאת לאור גם כיום בדפוס ובדיגיטל, ומוסיף לסקר את העיר ברוח הערכים שהנחיל מייסדו.

הלווייתו של יצחק נועם תתקיים היום (חמישי) בשעה 18:00 בבית העלמין באילת. בני משפחתו ישבו שבעה בביתו ברחוב דקר 12/34 בעיר.