שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס "בכל לבבך" בירושלים והתייחס למשמעותו של האירוע עבורו ועבור הציבור הדתי-לאומי.

"הלב מתרחב. יש לי תמיד תחושת החמצה שאני לא מצליח לפנות יום שלם ולבוא לכאן למלא מצברים", אמר סמוטריץ'. לדבריו, "זה דבר מדהים שנמשך כבר 14 שנים ברציפות. זה התחיל ברמת גן, נמשך בגני התערוכה ועכשיו הגיע לבנייני האומה והמונים באים לכאן. זה מעיד שאת הכוח אנחנו שואבים מהתורה".

לדבריו, ההתעוררות הרוחנית קשורה לחיבור בין התורה לחיי המעשה: "תורה שמחוברת לחיים חייבת להיות כזו שהלב מתעורר ושמח. כשבאים לארץ ישראל - מרגישים את הקדושה - ויש תחייה גדולה של פנימיות התורה. זה תהליך מדהים שקורה בבתי המדרשות של הציונות הדתית שיש בהם העמקה ועיון בהיקפים אדירים ויש בהם עבודת השם ושמחה וחסידות".

סמוטריץ' התייחס גם לביקורת המופנית לעיתים כלפי הציבור הדתי-לאומי: "זה אירוע שמעורר את הלב ונותן לנו חיות, שמחה ויכולת עמידה. אני חושב שמי שתוקף אותנו, בעיקר חושש, כי הוא עצמו עוד לא ניסה את הדרך הזו. אנחנו צריכים שכמה שיותר אנשים בעם יטעמו ויראו כמה זה טוב, מלא אור, מלא ערכים ומוסר, וכמה טוב זה יביא לאדם ברמה הפרטית, ברמת המשפחה וגם ברמה הלאומית לעם ישראל ולמדינת ישראל".

בסיום דבריו אמר כי "הציבור שיושב כאן מקיים בכל יום ויום 'בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך' דרך יישוב הארץ, דרך התורה, החינוך, המלחמה, ההתיישבות, הכלכלה. בכל מקום שהוא נמצא, הוא מוסר את הלב ואת הנפש ואת הממון ואת כל מה שיש לו, כדי להיות חיילים ושליחים של ריבונו של עולם".